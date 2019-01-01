Волинський депутат заплатить штраф за корупцію
Сьогодні, 17:12
Судили депутата Волиньради, який не вніс у деларацію 400 тисяч гривень.
Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Так, посадовець, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно - транспортні засоби загальною вартістю понад 400 тисяч гривень, що перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Суд визнав депутата винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень.
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Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Так, посадовець, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно - транспортні засоби загальною вартістю понад 400 тисяч гривень, що перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Суд визнав депутата винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Хто цей інкогніто? Євгеній Ткачук?
Полішук ти любешівський, а не лучанин. Євген Ткачук - депутат Луцької міської ради, а не обласної. Помий шию і ноги і лягай спати.
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