Волинський депутат заплатить штраф за корупцію





Про це інформує прес-служба



Так, посадовець, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно - транспортні засоби загальною вартістю понад 400 тисяч гривень, що перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.



Суд визнав депутата винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили депутата Волиньради, який не вніс у деларацію 400 тисяч гривень.Про це інформує прес-служба прокуратури Волині. Так, посадовець, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно - транспортні засоби загальною вартістю понад 400 тисяч гривень, що перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.Суд визнав депутата винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень.

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