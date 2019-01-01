На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО





Пожежа в технокомплексі шахти "Бужанська" сталась 16 серпня о 17:00, - повідомляє



Як розповів головний інженер Віктор Геращенко, спочатку думали, що горить вугілля.



На місце приїхали машини 18-ї та 5-ї пожежних частин Іванич та Нововолинська, оперативно-рятувальна гірнича служба та «швидка».



Джерело вогнища ліквідували швидко. Попередня причина загорання – коротке замикання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сталася пожежа у одній із копалень.Пожежа в технокомплексі шахти "Бужанська" сталась 16 серпня о 17:00, - повідомляє "БУГ" Як розповів головний інженер, спочатку думали, що горить вугілля.На місце приїхали машини 18-ї та 5-ї пожежних частин Іванич та Нововолинська, оперативно-рятувальна гірнича служба та «швидка».Джерело вогнища ліквідували швидко. Попередня причина загорання – коротке замикання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію