На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО
Сьогодні, 21:57
На Волині сталася пожежа у одній із копалень.
Пожежа в технокомплексі шахти "Бужанська" сталась 16 серпня о 17:00, - повідомляє "БУГ".
Як розповів головний інженер Віктор Геращенко, спочатку думали, що горить вугілля.
На місце приїхали машини 18-ї та 5-ї пожежних частин Іванич та Нововолинська, оперативно-рятувальна гірнича служба та «швидка».
Джерело вогнища ліквідували швидко. Попередня причина загорання – коротке замикання.
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Пожежа в технокомплексі шахти "Бужанська" сталась 16 серпня о 17:00, - повідомляє "БУГ".
Як розповів головний інженер Віктор Геращенко, спочатку думали, що горить вугілля.
На місце приїхали машини 18-ї та 5-ї пожежних частин Іванич та Нововолинська, оперативно-рятувальна гірнича служба та «швидка».
Джерело вогнища ліквідували швидко. Попередня причина загорання – коротке замикання.
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