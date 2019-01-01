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На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО

На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО
На Волині сталася пожежа у одній із копалень.

Пожежа в технокомплексі шахти "Бужанська" сталась 16 серпня о 17:00, - повідомляє "БУГ".

Як розповів головний інженер Віктор Геращенко, спочатку думали, що горить вугілля.

На місце приїхали машини 18-ї та 5-ї пожежних частин Іванич та Нововолинська, оперативно-рятувальна гірнича служба та «швидка».

Джерело вогнища ліквідували швидко. Попередня причина загорання – коротке замикання.
На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО
На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО
На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО


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Теги: Волинь, шахта, трагедія
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