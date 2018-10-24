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Родина з Волині просить врятувати від недуги маму й сина

Родина з Волині просить врятувати від недуги маму й сина
Родина 14-річного Андрія Нестерука просить небайдужих про допомогу.
Нагадаємо, що хлопець змалечку не чує без слухових апаратів, а згодом у нього виявили ще одну важку недугу – мієлодиспластичний синдром.

Хвороба, за якої кістковий мозок не виробляє достатньо здорових клітин крові. Єдиний шанс на порятунок була пересадка кісткового мозку від сумісного донора, ним для хлопчика стала рідна сестра, а операцію провели у Туреччині, - пише ТСН.

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"Уже минуло 190 дні з дня пересадки, він почувається добре, його показники крові  в нормі та стабільні. Однак, через виникнення ускладнення "трансплантант проти господаря" у нас утворився борг за лікування на суму 50000 доларів. Ліки на період травень-серпень коштували маже 15000 лір (приблизно 3000 доларів; придбали не всі ліки), в серпні потрібне планове обстеження і корекція в прийомі ліків в стамбульській клініці – це приблизно 2000 доларів", - розповідають рідні хлопчика.

Ситуація ускладнилась тим, що після повернення дитини з Туреччини мама хлопчика Нестерук Ніна пройшла обстеження, який виявив рецидив онкологічного захворювання.

"Впродовж травня-червня в Білорусії вона пройшла два курси хіміотерапії. Наступним кроком буде повторне обстеження для визначення динаміки і подальшого лікування. Наша боротьба продовжується! Один курс хіміотерапії коштує 800 доларів, скільки їх буде потрібно лікарі визначать з обстеження, яке коштуватиме приблизно 1000 доларів. Величезні кошти", - додають рідні родини.

Їм вдалося самостійно зібрати мінімальну суму, але коштів катастрофічно бракує, тож родина просить долучитись до зборів. 

Реквізити для допомоги:

Приватбанк

Номер рахунку — 29244825509100

МФО — 305299

ОКПО — 14360570

У призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку № 5168 7573 7666 1296

Отримувач — Нестерук Ніна Петрівна

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Теги: Андрій Нестерук, хвороба
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