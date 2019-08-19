вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина вкрали речей на 5 тисяч гривень

У волинянина вкрали речей на 5 тисяч гривень
У жителя Володимира-Волинського обікрали квартиру.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 16 серпня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що невідома особа вчинила крадіжку.

Працівники поліції, що прибули на місце події, встановили, що у 51-річного мешканця Володимира-Волинського невідомій особі шляхом вільного доступу вдалося непомітно винести два мобільних телефони, дриль та шуруповерт.

Сума завданих збитків – 5000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За два роки у Луцьку та районі в аваріях постраждало 80 людей
Сьогодні, 18:31
На Запоріжжі помер 96-річний ветеран УПА з Волині
Сьогодні, 18:10
У волинянина вкрали речей на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 17:56
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Сьогодні, 17:49
Волинського прикордонника, який погорів на хабарі, взяли під варту
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО
Сьогодні, 12:48
У двох волинян вкрали телефони У двох волинян вкрали телефони
16 серпень, 13:36
У селі на Волині чоловік обікрав співмешканку У селі на Волині чоловік обікрав співмешканку
16 серпень, 08:26
На Волині обікрали будинок: злодій виніс електроінструменти. ФОТО На Волині обікрали будинок: злодій виніс електроінструменти. ФОТО
14 серпень, 19:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Капеланів з Волині прирівняли до бійців АТО
Сьогодні, 18:40
 0
За два роки у Луцьку та районі в аваріях постраждало 80 людей
Сьогодні, 18:31
 0
На Запоріжжі помер 96-річний ветеран УПА з Волині
Сьогодні, 18:10
 0
У волинянина вкрали речей на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿