У волинянина вкрали речей на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 17:56
У жителя Володимира-Волинського обікрали квартиру.
Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 16 серпня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що невідома особа вчинила крадіжку.
Працівники поліції, що прибули на місце події, встановили, що у 51-річного мешканця Володимира-Волинського невідомій особі шляхом вільного доступу вдалося непомітно винести два мобільних телефони, дриль та шуруповерт.
Сума завданих збитків – 5000 гривень.
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Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 16 серпня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що невідома особа вчинила крадіжку.
Працівники поліції, що прибули на місце події, встановили, що у 51-річного мешканця Володимира-Волинського невідомій особі шляхом вільного доступу вдалося непомітно винести два мобільних телефони, дриль та шуруповерт.
Сума завданих збитків – 5000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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