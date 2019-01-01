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На Волині чоловік поцупив із трактора стартер

На Волині чоловік поцупив із трактора стартер
У селі Новосілки Горохівського району чоловік обікрав трактор.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що транспорт стояв біля одного з приватних домоволодінь. Невідомий злодій викрав із трактора стартер.

Власниця Т-25 сумою нанесених збитків назвала 3200 гривень.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Головне фото – ілюстративне.

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Теги: крадіжка, Волинь
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