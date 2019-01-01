На Волині чоловік поцупив із трактора стартер
Сьогодні, 08:25
У селі Новосілки Горохівського району чоловік обікрав трактор.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що транспорт стояв біля одного з приватних домоволодінь. Невідомий злодій викрав із трактора стартер.
Власниця Т-25 сумою нанесених збитків назвала 3200 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що транспорт стояв біля одного з приватних домоволодінь. Невідомий злодій викрав із трактора стартер.
Власниця Т-25 сумою нанесених збитків назвала 3200 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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