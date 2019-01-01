На Волині чоловік поцупив із трактора стартер





Про це пише



Зазначають, що транспорт стояв біля одного з приватних домоволодінь. Невідомий злодій викрав із трактора стартер.



Власниця Т-25 сумою нанесених збитків назвала 3200 гривень.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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