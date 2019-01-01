Курс валют у Луцьку на 20 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.043, а продаж - 25.399.
Євро при купівлі становить - 27.687, продажу - 28.279.
Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.117, продаж - 6.590.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 27.687, продажу - 28.279.
Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.117, продаж - 6.590.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відбулись змагання з лісового багатоборства. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 20 серпня
Сьогодні, 09:00
На Волині чоловік поцупив із трактора стартер
Сьогодні, 08:25