Претендентка на титул «Міс Україна» з Волині розкрила секрети ідеальної зовнішності. ФОТО





Про шлях до участі, підготовку та життя нововолинської красуні – у розмові для інтернет-видання



«Зараз я тут (на конкурсі – ред.), щоб змінювати себе і світ», – розповідає Діана, яка потрапила в ТОП-25 фіналісток. Вона є найвищою учасницею шоу зі зростом 179 сантиметрів. 12-го вересня на сцені Палацу України в Києві дівчата позмагаються за корону.



— Як вирішила взяти участь в Міс Україна?



Я зрозуміла, що така нагода випадає лише раз у житті! Це не шкільна олімпіада чи контрольна, що проводяться щомісяця. Готувалася і відмовлялась від пропозиції оргкомітету Міс Україна два роки поспіль. Взяти участь в шоу було моєю мрією.



— Як готувалася?



Я росла, бо розуміла, що ще досить молода і недосвідчена. Потрібно спочатку розібратись в собі, своїх життєвих позиціях і переконаннях. В 17 ти сприймаєш світ по-іншому, ніж у 20. Ти розумієш, що не все так легко і просто, що життя сплетене зі світлих і темних сторін. Треба навчитися їх сприймати та змінювати. А головне – їх бачити. Міс Україна – це великий досвід для мене. Конкурс змушує замислитися над втіленням того чи іншого проекту, адже у нас велика кількість глобальних проблем, про які треба не лише говорити, а й вирішувати. Є чимало людей, які потребують нашої допомоги, але усі здебільшого просто байдужі.



Як говорить мій найменший 5-річний братик: «Любов завжди перемагає. Любов врятує світ!». Тому зараз я тут – щоб змінювати себе і світ.



— Чи брала вже участь в подібних конкурсах?



Одного разу в дитинстві був в моєму житті конкурс «Міс Білосніжка», в якому мала бути переможницею. Та вирішили, що білявка не може бути Білосніжкою, тому дали титул Міс посмішка.



— Розкажи трішки про себе.



Я – волиняночка, народилась в Нововолинську. Зараз навчаюсь, працюю та проживаю в Києві. Раніше була студенткою Київського Лінгвістичного Університету (ІНЬЯЗ). Потім через важкий графік роботи, бо часто закордоном, була змушена перейти на заочну форму навчання. А так як лінгвістика тільки на денній формі, тому зараз навчаюсь в КУК на факультеті івентменеджменту, фешн- та шоу-бізнесу. Я з багатодітної родини, маю три молодших братиків. Дуже люблю свою сім’ю.



11 років свого життя присвятила спортивно-бальним танцям і після того, як отримала КМС в стандартній програмі, довелось завершити цей вид діяльності. Зокрема через велику різницю у зрості між мною і партнером. І з того часу вирішила шукати шось нове…



— І ти знайшла себе в модельному бізнесі? Цікаво дізнатися детальніше про роботу, чим займаєшся?



Ще зі школи, з 15-ти років працюю в модельній сфері, часто подорожую в різні частинки світу. Маю контракти у багатьох містах Китаю, в Мексиці, Сінгапурі, Іспанії, Індії, Турції, Італії, Швейцарії, Німеччини та інших країнах. Інколи повертаюсь до улюбленої справи і малюю, бо художньому мистецтву присвятила 7 років.



Тому зараз на «Міс Україна» мені нереально подобається розкривати усі мої таланти і показувати все, на що я здатна, маючи такий досвід у різних сферах. Наразі займаюся благодійним проектом для конкурсу, який готує кожна учасниця.



— В чому полягає підготовка до конкурсу?



У нас дуже насичений графік, багато репетицій, постановка дефіле. Цього року вперше на шоу буде танцювальна програма разом із народними артистами. Вчимося правильно говорити, нам проводять різноманітні майстеркласи. Буде табір, в якому житимуть всі учасниці і там чекає ще інтенсивніша підготовка. Окрім того, нас вчать опановувати страх на сцені. Навіть якщо ти впевнена в собі, велика сцена, погляди, масштабність дуже впливає.



— У чому твій секрет гарної зовнішньості?



Я звикла по життю слідкувати за собою, ще коли танцювала. Для мене спорт – це головне, майже щодня в залі. Я правильно харчуюся, не п’ю газовану воду, не їм чіпси. Намагаюся лягати спати до 12-ти та висипатися. У цьому весь секрет.



— Знаю, що триває онлайн голосування за учасниць «Міс Україна». В чому воно полягає?



Таким чином можна отримати титул Міс глядацьких симпатій. Триватиме голосування до фінального шоу. Мій номер 24. Кожен може відправити необмежену кількість смс на номер 7576 і підтримати мене (вартість одного повідомлення 5 гривень). Звичайно мені дуже важлива підтримка людей. Переможниця одразу ввійде в шестірку фіналісток. Поки в мене 5-6 місце серед усіх дівчат.



— Які секрети закулісся можеш розкрити?



Скажу так, що кожен хоче показати себе з найкращої сторони. Та хоч ми, учасниці, конкуруємо, але маємо працювати як одне ціле. Якщо хтось один зробить помилку, то підводить всіх. Тому ми стараємося дружити і зробити гарне шоу для людей.



— Чого очікуєш від участі в конкурсі, окрім перемоги, звісно ж?



Звичайно і перемоги, але всі дівчата гідні. Не буде погано, якщо посяду інше місце. Просто приємно бути в цьому шоу, це великий досвід можливість показати себе. І, гадаю, бути справжньою – це те, що допоможе отримати корону.



— Маєш багато контрактів закордоном, не плануєш переїхати з України?



Обожнюю те, що роблю. Модельний бізнес – це і робота, і хобі, і моє життя. Ніколи не знаю, що буде далі в житті. Мені подобається за кордоном, в різних країнах та містах. Та я обожнюю Україну, особливо Київ. Життя покаже, але поки немає грандіозних планів. Підлаштовуюся під те, що дає мені життя.



— Відома фраза «Краса врятує світ» – як ти її сприймаєш?



Загалом згідна з цією фразою, але можна трішки подискутувати. Так, краса грає важливу роль. Але не тільки зовнішня, а й внутрішня. Внутрішній світ є невід’ємною частиною. Кажуть, що зустрічають по обкладинці, та важливіше, що всередині.



Катерина Костючик, інтернет-видання «БУГ»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діана Шабас з Нововолинська – фіналістка конкурсу краси «Міс Україна – 2019».Про шлях до участі, підготовку та життя нововолинської красуні – у розмові для інтернет-видання «БУГ» «Зараз я тут (на конкурсі – ред.), щоб змінювати себе і світ», – розповідає Діана, яка потрапила в ТОП-25 фіналісток. Вона є найвищою учасницею шоу зі зростом 179 сантиметрів. 12-го вересня на сцені Палацу України в Києві дівчата позмагаються за корону.Я зрозуміла, що така нагода випадає лише раз у житті! Це не шкільна олімпіада чи контрольна, що проводяться щомісяця. Готувалася і відмовлялась від пропозиції оргкомітету Міс Україна два роки поспіль. Взяти участь в шоу було моєю мрією.Я росла, бо розуміла, що ще досить молода і недосвідчена. Потрібно спочатку розібратись в собі, своїх життєвих позиціях і переконаннях. В 17 ти сприймаєш світ по-іншому, ніж у 20. Ти розумієш, що не все так легко і просто, що життя сплетене зі світлих і темних сторін. Треба навчитися їх сприймати та змінювати. А головне – їх бачити. Міс Україна – це великий досвід для мене. Конкурс змушує замислитися над втіленням того чи іншого проекту, адже у нас велика кількість глобальних проблем, про які треба не лише говорити, а й вирішувати. Є чимало людей, які потребують нашої допомоги, але усі здебільшого просто байдужі.Як говорить мій найменший 5-річний братик: «Любов завжди перемагає. Любов врятує світ!». Тому зараз я тут – щоб змінювати себе і світ.Одного разу в дитинстві був в моєму житті конкурс «Міс Білосніжка», в якому мала бути переможницею. Та вирішили, що білявка не може бути Білосніжкою, тому дали титул Міс посмішка.Я – волиняночка, народилась в Нововолинську. Зараз навчаюсь, працюю та проживаю в Києві. Раніше була студенткою Київського Лінгвістичного Університету (ІНЬЯЗ). Потім через важкий графік роботи, бо часто закордоном, була змушена перейти на заочну форму навчання. А так як лінгвістика тільки на денній формі, тому зараз навчаюсь в КУК на факультеті івентменеджменту, фешн- та шоу-бізнесу. Я з багатодітної родини, маю три молодших братиків. Дуже люблю свою сім’ю.11 років свого життя присвятила спортивно-бальним танцям і після того, як отримала КМС в стандартній програмі, довелось завершити цей вид діяльності. Зокрема через велику різницю у зрості між мною і партнером. І з того часу вирішила шукати шось нове…Ще зі школи, з 15-ти років працюю в модельній сфері, часто подорожую в різні частинки світу. Маю контракти у багатьох містах Китаю, в Мексиці, Сінгапурі, Іспанії, Індії, Турції, Італії, Швейцарії, Німеччини та інших країнах. Інколи повертаюсь до улюбленої справи і малюю, бо художньому мистецтву присвятила 7 років.Тому зараз на «Міс Україна» мені нереально подобається розкривати усі мої таланти і показувати все, на що я здатна, маючи такий досвід у різних сферах. Наразі займаюся благодійним проектом для конкурсу, який готує кожна учасниця.У нас дуже насичений графік, багато репетицій, постановка дефіле. Цього року вперше на шоу буде танцювальна програма разом із народними артистами. Вчимося правильно говорити, нам проводять різноманітні майстеркласи. Буде табір, в якому житимуть всі учасниці і там чекає ще інтенсивніша підготовка. Окрім того, нас вчать опановувати страх на сцені. Навіть якщо ти впевнена в собі, велика сцена, погляди, масштабність дуже впливає.Я звикла по життю слідкувати за собою, ще коли танцювала. Для мене спорт – це головне, майже щодня в залі. Я правильно харчуюся, не п’ю газовану воду, не їм чіпси. Намагаюся лягати спати до 12-ти та висипатися. У цьому весь секрет.Таким чином можна отримати титул Міс глядацьких симпатій. Триватиме голосування до фінального шоу. Мій номер 24. Кожен може відправити необмежену кількість смс на номер 7576 і підтримати мене (вартість одного повідомлення 5 гривень). Звичайно мені дуже важлива підтримка людей. Переможниця одразу ввійде в шестірку фіналісток. Поки в мене 5-6 місце серед усіх дівчат.Скажу так, що кожен хоче показати себе з найкращої сторони. Та хоч ми, учасниці, конкуруємо, але маємо працювати як одне ціле. Якщо хтось один зробить помилку, то підводить всіх. Тому ми стараємося дружити і зробити гарне шоу для людей.Звичайно і перемоги, але всі дівчата гідні. Не буде погано, якщо посяду інше місце. Просто приємно бути в цьому шоу, це великий досвід можливість показати себе. І, гадаю, бути справжньою – це те, що допоможе отримати корону.Обожнюю те, що роблю. Модельний бізнес – це і робота, і хобі, і моє життя. Ніколи не знаю, що буде далі в житті. Мені подобається за кордоном, в різних країнах та містах. Та я обожнюю Україну, особливо Київ. Життя покаже, але поки немає грандіозних планів. Підлаштовуюся під те, що дає мені життя.Загалом згідна з цією фразою, але можна трішки подискутувати. Так, краса грає важливу роль. Але не тільки зовнішня, а й внутрішня. Внутрішній світ є невід’ємною частиною. Кажуть, що зустрічають по обкладинці, та важливіше, що всередині.

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