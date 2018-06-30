Претендентка на титул «Міс Україна» з Волині розкрила секрети ідеальної зовнішності. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Діана Шабас з Нововолинська – фіналістка конкурсу краси «Міс Україна – 2019».
Про шлях до участі, підготовку та життя нововолинської красуні – у розмові для інтернет-видання «БУГ».
«Зараз я тут (на конкурсі – ред.), щоб змінювати себе і світ», – розповідає Діана, яка потрапила в ТОП-25 фіналісток. Вона є найвищою учасницею шоу зі зростом 179 сантиметрів. 12-го вересня на сцені Палацу України в Києві дівчата позмагаються за корону.
— Як вирішила взяти участь в Міс Україна?
Я зрозуміла, що така нагода випадає лише раз у житті! Це не шкільна олімпіада чи контрольна, що проводяться щомісяця. Готувалася і відмовлялась від пропозиції оргкомітету Міс Україна два роки поспіль. Взяти участь в шоу було моєю мрією.
— Як готувалася?
Я росла, бо розуміла, що ще досить молода і недосвідчена. Потрібно спочатку розібратись в собі, своїх життєвих позиціях і переконаннях. В 17 ти сприймаєш світ по-іншому, ніж у 20. Ти розумієш, що не все так легко і просто, що життя сплетене зі світлих і темних сторін. Треба навчитися їх сприймати та змінювати. А головне – їх бачити. Міс Україна – це великий досвід для мене. Конкурс змушує замислитися над втіленням того чи іншого проекту, адже у нас велика кількість глобальних проблем, про які треба не лише говорити, а й вирішувати. Є чимало людей, які потребують нашої допомоги, але усі здебільшого просто байдужі.
Як говорить мій найменший 5-річний братик: «Любов завжди перемагає. Любов врятує світ!». Тому зараз я тут – щоб змінювати себе і світ.
— Чи брала вже участь в подібних конкурсах?
Одного разу в дитинстві був в моєму житті конкурс «Міс Білосніжка», в якому мала бути переможницею. Та вирішили, що білявка не може бути Білосніжкою, тому дали титул Міс посмішка.
— Розкажи трішки про себе.
Я – волиняночка, народилась в Нововолинську. Зараз навчаюсь, працюю та проживаю в Києві. Раніше була студенткою Київського Лінгвістичного Університету (ІНЬЯЗ). Потім через важкий графік роботи, бо часто закордоном, була змушена перейти на заочну форму навчання. А так як лінгвістика тільки на денній формі, тому зараз навчаюсь в КУК на факультеті івентменеджменту, фешн- та шоу-бізнесу. Я з багатодітної родини, маю три молодших братиків. Дуже люблю свою сім’ю.
11 років свого життя присвятила спортивно-бальним танцям і після того, як отримала КМС в стандартній програмі, довелось завершити цей вид діяльності. Зокрема через велику різницю у зрості між мною і партнером. І з того часу вирішила шукати шось нове…
— І ти знайшла себе в модельному бізнесі? Цікаво дізнатися детальніше про роботу, чим займаєшся?
Ще зі школи, з 15-ти років працюю в модельній сфері, часто подорожую в різні частинки світу. Маю контракти у багатьох містах Китаю, в Мексиці, Сінгапурі, Іспанії, Індії, Турції, Італії, Швейцарії, Німеччини та інших країнах. Інколи повертаюсь до улюбленої справи і малюю, бо художньому мистецтву присвятила 7 років.
Тому зараз на «Міс Україна» мені нереально подобається розкривати усі мої таланти і показувати все, на що я здатна, маючи такий досвід у різних сферах. Наразі займаюся благодійним проектом для конкурсу, який готує кожна учасниця.
— В чому полягає підготовка до конкурсу?
У нас дуже насичений графік, багато репетицій, постановка дефіле. Цього року вперше на шоу буде танцювальна програма разом із народними артистами. Вчимося правильно говорити, нам проводять різноманітні майстеркласи. Буде табір, в якому житимуть всі учасниці і там чекає ще інтенсивніша підготовка. Окрім того, нас вчать опановувати страх на сцені. Навіть якщо ти впевнена в собі, велика сцена, погляди, масштабність дуже впливає.
— У чому твій секрет гарної зовнішньості?
Я звикла по життю слідкувати за собою, ще коли танцювала. Для мене спорт – це головне, майже щодня в залі. Я правильно харчуюся, не п’ю газовану воду, не їм чіпси. Намагаюся лягати спати до 12-ти та висипатися. У цьому весь секрет.
— Знаю, що триває онлайн голосування за учасниць «Міс Україна». В чому воно полягає?
Таким чином можна отримати титул Міс глядацьких симпатій. Триватиме голосування до фінального шоу. Мій номер 24. Кожен може відправити необмежену кількість смс на номер 7576 і підтримати мене (вартість одного повідомлення 5 гривень). Звичайно мені дуже важлива підтримка людей. Переможниця одразу ввійде в шестірку фіналісток. Поки в мене 5-6 місце серед усіх дівчат.
— Які секрети закулісся можеш розкрити?
Скажу так, що кожен хоче показати себе з найкращої сторони. Та хоч ми, учасниці, конкуруємо, але маємо працювати як одне ціле. Якщо хтось один зробить помилку, то підводить всіх. Тому ми стараємося дружити і зробити гарне шоу для людей.
— Чого очікуєш від участі в конкурсі, окрім перемоги, звісно ж?
Звичайно і перемоги, але всі дівчата гідні. Не буде погано, якщо посяду інше місце. Просто приємно бути в цьому шоу, це великий досвід можливість показати себе. І, гадаю, бути справжньою – це те, що допоможе отримати корону.
— Маєш багато контрактів закордоном, не плануєш переїхати з України?
Обожнюю те, що роблю. Модельний бізнес – це і робота, і хобі, і моє життя. Ніколи не знаю, що буде далі в житті. Мені подобається за кордоном, в різних країнах та містах. Та я обожнюю Україну, особливо Київ. Життя покаже, але поки немає грандіозних планів. Підлаштовуюся під те, що дає мені життя.
— Відома фраза «Краса врятує світ» – як ти її сприймаєш?
Загалом згідна з цією фразою, але можна трішки подискутувати. Так, краса грає важливу роль. Але не тільки зовнішня, а й внутрішня. Внутрішній світ є невід’ємною частиною. Кажуть, що зустрічають по обкладинці, та важливіше, що всередині.
Катерина Костючик, інтернет-видання «БУГ»
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Про шлях до участі, підготовку та життя нововолинської красуні – у розмові для інтернет-видання «БУГ».
«Зараз я тут (на конкурсі – ред.), щоб змінювати себе і світ», – розповідає Діана, яка потрапила в ТОП-25 фіналісток. Вона є найвищою учасницею шоу зі зростом 179 сантиметрів. 12-го вересня на сцені Палацу України в Києві дівчата позмагаються за корону.
— Як вирішила взяти участь в Міс Україна?
Я зрозуміла, що така нагода випадає лише раз у житті! Це не шкільна олімпіада чи контрольна, що проводяться щомісяця. Готувалася і відмовлялась від пропозиції оргкомітету Міс Україна два роки поспіль. Взяти участь в шоу було моєю мрією.
— Як готувалася?
Я росла, бо розуміла, що ще досить молода і недосвідчена. Потрібно спочатку розібратись в собі, своїх життєвих позиціях і переконаннях. В 17 ти сприймаєш світ по-іншому, ніж у 20. Ти розумієш, що не все так легко і просто, що життя сплетене зі світлих і темних сторін. Треба навчитися їх сприймати та змінювати. А головне – їх бачити. Міс Україна – це великий досвід для мене. Конкурс змушує замислитися над втіленням того чи іншого проекту, адже у нас велика кількість глобальних проблем, про які треба не лише говорити, а й вирішувати. Є чимало людей, які потребують нашої допомоги, але усі здебільшого просто байдужі.
Як говорить мій найменший 5-річний братик: «Любов завжди перемагає. Любов врятує світ!». Тому зараз я тут – щоб змінювати себе і світ.
— Чи брала вже участь в подібних конкурсах?
Одного разу в дитинстві був в моєму житті конкурс «Міс Білосніжка», в якому мала бути переможницею. Та вирішили, що білявка не може бути Білосніжкою, тому дали титул Міс посмішка.
— Розкажи трішки про себе.
Я – волиняночка, народилась в Нововолинську. Зараз навчаюсь, працюю та проживаю в Києві. Раніше була студенткою Київського Лінгвістичного Університету (ІНЬЯЗ). Потім через важкий графік роботи, бо часто закордоном, була змушена перейти на заочну форму навчання. А так як лінгвістика тільки на денній формі, тому зараз навчаюсь в КУК на факультеті івентменеджменту, фешн- та шоу-бізнесу. Я з багатодітної родини, маю три молодших братиків. Дуже люблю свою сім’ю.
11 років свого життя присвятила спортивно-бальним танцям і після того, як отримала КМС в стандартній програмі, довелось завершити цей вид діяльності. Зокрема через велику різницю у зрості між мною і партнером. І з того часу вирішила шукати шось нове…
— І ти знайшла себе в модельному бізнесі? Цікаво дізнатися детальніше про роботу, чим займаєшся?
Ще зі школи, з 15-ти років працюю в модельній сфері, часто подорожую в різні частинки світу. Маю контракти у багатьох містах Китаю, в Мексиці, Сінгапурі, Іспанії, Індії, Турції, Італії, Швейцарії, Німеччини та інших країнах. Інколи повертаюсь до улюбленої справи і малюю, бо художньому мистецтву присвятила 7 років.
Тому зараз на «Міс Україна» мені нереально подобається розкривати усі мої таланти і показувати все, на що я здатна, маючи такий досвід у різних сферах. Наразі займаюся благодійним проектом для конкурсу, який готує кожна учасниця.
— В чому полягає підготовка до конкурсу?
У нас дуже насичений графік, багато репетицій, постановка дефіле. Цього року вперше на шоу буде танцювальна програма разом із народними артистами. Вчимося правильно говорити, нам проводять різноманітні майстеркласи. Буде табір, в якому житимуть всі учасниці і там чекає ще інтенсивніша підготовка. Окрім того, нас вчать опановувати страх на сцені. Навіть якщо ти впевнена в собі, велика сцена, погляди, масштабність дуже впливає.
— У чому твій секрет гарної зовнішньості?
Я звикла по життю слідкувати за собою, ще коли танцювала. Для мене спорт – це головне, майже щодня в залі. Я правильно харчуюся, не п’ю газовану воду, не їм чіпси. Намагаюся лягати спати до 12-ти та висипатися. У цьому весь секрет.
— Знаю, що триває онлайн голосування за учасниць «Міс Україна». В чому воно полягає?
Таким чином можна отримати титул Міс глядацьких симпатій. Триватиме голосування до фінального шоу. Мій номер 24. Кожен може відправити необмежену кількість смс на номер 7576 і підтримати мене (вартість одного повідомлення 5 гривень). Звичайно мені дуже важлива підтримка людей. Переможниця одразу ввійде в шестірку фіналісток. Поки в мене 5-6 місце серед усіх дівчат.
— Які секрети закулісся можеш розкрити?
Скажу так, що кожен хоче показати себе з найкращої сторони. Та хоч ми, учасниці, конкуруємо, але маємо працювати як одне ціле. Якщо хтось один зробить помилку, то підводить всіх. Тому ми стараємося дружити і зробити гарне шоу для людей.
— Чого очікуєш від участі в конкурсі, окрім перемоги, звісно ж?
Звичайно і перемоги, але всі дівчата гідні. Не буде погано, якщо посяду інше місце. Просто приємно бути в цьому шоу, це великий досвід можливість показати себе. І, гадаю, бути справжньою – це те, що допоможе отримати корону.
— Маєш багато контрактів закордоном, не плануєш переїхати з України?
Обожнюю те, що роблю. Модельний бізнес – це і робота, і хобі, і моє життя. Ніколи не знаю, що буде далі в житті. Мені подобається за кордоном, в різних країнах та містах. Та я обожнюю Україну, особливо Київ. Життя покаже, але поки немає грандіозних планів. Підлаштовуюся під те, що дає мені життя.
— Відома фраза «Краса врятує світ» – як ти її сприймаєш?
Загалом згідна з цією фразою, але можна трішки подискутувати. Так, краса грає важливу роль. Але не тільки зовнішня, а й внутрішня. Внутрішній світ є невід’ємною частиною. Кажуть, що зустрічають по обкладинці, та важливіше, що всередині.
Катерина Костючик, інтернет-видання «БУГ»
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