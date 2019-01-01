У «PremierCity» відбудеться допремєрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»*





Кінотеатр «PremierCity» запрошує на безкоштовний показ та спілкування з творчою групою фільму, в першу чергу, учасників АТО та волонтерів.



Сеанс відбудеться о 18:30 23 серпня.



Телефон для бронювання: 067 334 50 88



В основі сценарію лежить реальна історія командира штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас» Тараса Костанчука, який виступив продюсером картини і зіграв у фільмі самого себе. Але головний герой картини – батальйон «Донбас».



У фільмі йдеться також про загиблих в Іловайську реальних героїв – «Шульца», «Скіфа», «Франко», «Самольота», «Карата» та інших бійців. Крім Тараса Костанчука, в стрічці знімалися близько 50 добровольців батальйону «Донбас», яківийшлиживими з Іловайського котла.

У серпні 2014 року українські військові, переважно добровольчі батальйони, увійшли в невелике місто Іловайськ, стратегічне для визвольної операції, і взяли під контроль частину міста, однак після заходу значної частини регулярних російських військ українські захисники опинилися в оточенні.



Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас» із позивним «Бішут» і його товариш «Квентін» (позивний змінено), отримали поранення і не можуть відступати з рештоюбатальйону. Змушені переховуватись, вони забігають до квартири 90-річної Петрівни. Хто може їх здати «кадирівцям» чи місцевим терористам? Що робити з кулею, яка застрягла в черепі у Бішута? Хто допоможе прорватися до своїх?



Воєнна драма режисера Івана Тимченка – це історія про війну і мир, військових і цивільних, захисників України і російську агресію.



Кадри та постери:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 серпня відбудетьсядопремєрний показ драми «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас».Кінотеатр «PremierCity» запрошує на безкоштовний показ та спілкування з творчою групою фільму, в першу чергу, учасників АТО та волонтерів.Сеанс відбудеться о 18:30 23 серпня.Телефон для бронювання: 067 334 50 88В основі сценарію лежить реальна історія командира штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас», який виступив продюсером картини і зіграв у фільмі самого себе. Але головний герой картини – батальйон «Донбас».У фільмі йдеться також про загиблих в Іловайську реальних героїв – «Шульца», «Скіфа», «Франко», «Самольота», «Карата» та інших бійців. Крім Тараса Костанчука, в стрічці знімалися близько 50 добровольців батальйону «Донбас», яківийшлиживими з Іловайського котла.У серпні 2014 року українські військові, переважно добровольчі батальйони, увійшли в невелике місто Іловайськ, стратегічне для визвольної операції, і взяли під контроль частину міста, однак після заходу значної частини регулярних російських військ українські захисники опинилися в оточенні.Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас» із позивним «Бішут» і його товариш «Квентін» (позивний змінено), отримали поранення і не можуть відступати з рештоюбатальйону. Змушені переховуватись, вони забігають до квартири 90-річної Петрівни. Хто може їх здати «кадирівцям» чи місцевим терористам? Що робити з кулею, яка застрягла в черепі у Бішута? Хто допоможе прорватися до своїх?Воєнна драма режисера– це історія про війну і мир, військових і цивільних, захисників України і російську агресію.Кадри та постери: http://bhfilms.com.ua/#218

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію