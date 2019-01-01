Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00--17:00с. Кладнів: мисливське угіддяІнформацію не надано1. 10:00-17:00с. Бортнів вул. Нова,вул. Інтернаціональна2. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99 буде виконуватись к/р лінії 10 кВ 10:00-17:00 с. Клопочин вул. Набережна,вул. Володимирська,с. Жашковичі,с. Волиця вул. Центральна;1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 КТП-252 09:40 – 17:00 ПП Лесик В.І. с. Бузаки, вул.Зарічна2. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-247 (ТП-205, 53, 276, 275, 56, 54, 55, 273, 265.) 09:30 – 17:00 ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., Школа, Церква, ПП Михальчук Н.Ф., Скважина, Дитсадок, ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Швед О.Д. (млин), К-Каширське УВГ (насосна станція), ПП Євчук В.М., Бібліотека, Амбулаторія, К-Каширське МСТ (Магазин, Бар), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л., с. Видерта3. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.КіверціФОП Скарвінко Віра Юліанівна ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272. ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариство ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3. КТП-259 10:00-15:00 КТП-259 смт.ЦуманьФОП Філюк Олександр ДмитровичФОП Аліферчук Михайло МихайловичФОП Кучер Любов ПетрівнаФОП Арендарчук Алла МиколаївнаФОП Кобилан Олександр ВасильовичФОП Януль Олександр ОлександровичТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Єва ХомівнаФОП Футрук Володимир МиколайовичФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаПВКП "Василина"Цуманське ВУЖКГЦерква КТП-259 смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.1-13,вул.Чапаєва, буд.1-57вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва1. ПЛ-0,4кВ КТП-537 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком.Ковельське РЖКП №2 м.Ковель, вул.40р.Перемоги2.ПЛ-10кВ Л.25 на РП-29:00-17:00 ФОП Кравчик Н.В.ФОП Коляда О.С.Ковельське УВКГПАТ" Волиньгаз "м.Ковель, вул.Боженка, Шукшина1. КТП-216 Л-3 9:00-17:00 Супермаркет"АВС",СДПЧ-15,м-н"У Гени",П-ць Андрусик с.м.т.Локачі вул.Степова,Героїв Майдану2. ЗТП-161 9:00-17:00 школа,ФАП,магазин с.Павловичі вул.Паламарчука, Набережна, МируІнформацію не надано1. 10:00 – 16:00 ФАП Романів, СТзОВ "Романів". с. Романів вул. Жовтневої революції, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна.2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-32 10:00 – 16:00 ФОП Біланчук, ФОП Романюк Леонід Володимиров, ФОП Гроголь Наталія Іванівна, ФАП. с. Струмівка вул. Рівненська, 2-100, Лисенка, 60-100, Старицького.3. 09:00-16:00с. Чаруків вул. Рибгоспна1. Л-52-02 до ЗТП-454 9:00-17:00 с Нудиже,2. КТП-117 9:00-17:00 с Борова1 ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 с. М.Глуша :Станція моб. зв»язку МТС, насосна; с.Щитинь: школа, магазини, сіліська рада, ФАП, с. М.Глуша (частково) вул.Вишнева, Берегова, Л.Українки, х.Корма, х.Заріка, х.Отвержениця, х.Ямниця; с.Щитинь1. ПЛ-0,4 кВ від КТП 222 10:00-17:00 ФОП Ковальська Є.В. магазин, ФОП Дідух С.М., ФОП Маковський Л.І., Церква УПЦ КП, відділ статистики головне управління статистики у Волинській області, ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна магазин смт. Маневичі, вул. Героїв Майдану 19-33, вул. Корольова, вул. Героїв Майдану 11-17Інформацію не надано1 КТП-152 10:00-16:30х. Кришево1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Озденіж с.Іванчиці, с.Озденіж16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа1. Л-27-08 до ЛР-40 10:00-17:00 с.Залюття,Ст.Вижвавул: Ювілейна, Михайлівська2. КТП-239 10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля3. КТП-91 Л-3 10:00-17:00 с.Смоляри вул:Підрічна, Шевченка, Підлісна1. ПЛ-0,4 кВЗТП-199 Л-8 14:00-17:00 ФОП Нагорна, Шкадюк, Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Омелюх, Гончарук, Літковець, Гаврилова – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Грушевського2. ПЛ-0,4 кВКТП-264 10:00-16:00 Овлочинська с/р –дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с. Овлочин3. ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-80КТП-80 10:00-16:00ФГ «Мартіросян» - тр.бригада с.Ружин