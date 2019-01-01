Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00--17:00
с. Кладнів: мисливське угіддя
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Бортнів вул. Нова,
вул. Інтернаціональна
2. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99 буде виконуватись к/р лінії 10 кВ 10:00-17:00 с. Клопочин вул. Набережна,
вул. Володимирська,
с. Жашковичі,
с. Волиця вул. Центральна;
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 КТП-252 09:40 – 17:00 ПП Лесик В.І. с. Бузаки, вул.Зарічна
2. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-247 (ТП-205, 53, 276, 275, 56, 54, 55, 273, 265.) 09:30 – 17:00 ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., Школа, Церква, ПП Михальчук Н.Ф., Скважина, Дитсадок, ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Швед О.Д. (млин), К-Каширське УВГ (насосна станція), ПП Євчук В.М., Бібліотека, Амбулаторія, К-Каширське МСТ (Магазин, Бар), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л., с. Видерта
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. КТП-259 10:00-15:00 КТП-259 смт.Цумань
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ
Церква КТП-259 смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул.Чапаєва, буд.1-57
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-537 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком.
Ковельське РЖКП №2 м.Ковель, вул.40р.Перемоги
2.
ПЛ-10кВ Л.25 на РП-2
9:00-17:00 ФОП Кравчик Н.В.
ФОП Коляда О.С.
Ковельське УВКГ
ПАТ" Волиньгаз "
м.Ковель, вул.Боженка, Шукшина
Локачинський район
1. КТП-216 Л-3 9:00-17:00 Супермаркет"АВС",СДПЧ-15,м-н"У Гени",П-ць Андрусик с.м.т.Локачі вул.Степова,
Героїв Майдану
2. ЗТП-161 9:00-17:00 школа,ФАП,магазин с.Павловичі вул.Паламарчука, Набережна, Миру
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 10:00 – 16:00 ФАП Романів, СТзОВ "Романів". с. Романів вул. Жовтневої революції, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна.
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-32 10:00 – 16:00 ФОП Біланчук, ФОП Романюк Леонід Володимиров, ФОП Гроголь Наталія Іванівна, ФАП. с. Струмівка вул. Рівненська, 2-100, Лисенка, 60-100, Старицького.
3. 09:00-16:00
с. Чаруків вул. Рибгоспна
Любомльський та Шацький райони
1. Л-52-02 до ЗТП-454 9:00-17:00 с Нудиже,
2. КТП-117 9:00-17:00 с Борова
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 с. М.Глуша :Станція моб. зв»язку МТС, насосна; с.Щитинь: школа, магазини, сіліська рада, ФАП, с. М.Глуша (частково) вул.Вишнева, Берегова, Л.Українки, х.Корма, х.Заріка, х.Отвержениця, х.Ямниця; с.Щитинь
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП 222 10:00-17:00 ФОП Ковальська Є.В. магазин, ФОП Дідух С.М., ФОП Маковський Л.І., Церква УПЦ КП, відділ статистики головне управління статистики у Волинській області, ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна магазин смт. Маневичі, вул. Героїв Майдану 19-33, вул. Корольова, вул. Героїв Майдану 11-17
місто Нововолинськ
Інформацію не надано
Ратнівський район
1 КТП-152 10:00-16:30
х. Кришево
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Озденіж с.Іванчиці, с.Озденіж
16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
1. Л-27-08 до ЛР-40 10:00-17:00 с.Залюття,
Ст.Вижва
вул: Ювілейна, Михайлівська
2. КТП-239 10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля
3. КТП-91 Л-3 10:00-17:00 с.Смоляри вул:Підрічна, Шевченка, Підлісна
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8 14:00-17:00 ФОП Нагорна, Шкадюк, Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Омелюх, Гончарук, Літковець, Гаврилова – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Грушевського
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-264 10:00-16:00 Овлочинська с/р –дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с. Овлочин
3. ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-80
КТП-80 10:00-16:00
ФГ «Мартіросян» - тр.бригада с.Ружин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00--17:00
с. Кладнів: мисливське угіддя
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Бортнів вул. Нова,
вул. Інтернаціональна
2. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99 буде виконуватись к/р лінії 10 кВ 10:00-17:00 с. Клопочин вул. Набережна,
вул. Володимирська,
с. Жашковичі,
с. Волиця вул. Центральна;
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 КТП-252 09:40 – 17:00 ПП Лесик В.І. с. Бузаки, вул.Зарічна
2. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-247 (ТП-205, 53, 276, 275, 56, 54, 55, 273, 265.) 09:30 – 17:00 ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., Школа, Церква, ПП Михальчук Н.Ф., Скважина, Дитсадок, ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Швед О.Д. (млин), К-Каширське УВГ (насосна станція), ПП Євчук В.М., Бібліотека, Амбулаторія, К-Каширське МСТ (Магазин, Бар), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л., с. Видерта
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. КТП-259 10:00-15:00 КТП-259 смт.Цумань
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ
Церква КТП-259 смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул.Чапаєва, буд.1-57
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-537 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком.
Ковельське РЖКП №2 м.Ковель, вул.40р.Перемоги
2.
ПЛ-10кВ Л.25 на РП-2
9:00-17:00 ФОП Кравчик Н.В.
ФОП Коляда О.С.
Ковельське УВКГ
ПАТ" Волиньгаз "
м.Ковель, вул.Боженка, Шукшина
Локачинський район
1. КТП-216 Л-3 9:00-17:00 Супермаркет"АВС",СДПЧ-15,м-н"У Гени",П-ць Андрусик с.м.т.Локачі вул.Степова,
Героїв Майдану
2. ЗТП-161 9:00-17:00 школа,ФАП,магазин с.Павловичі вул.Паламарчука, Набережна, Миру
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 10:00 – 16:00 ФАП Романів, СТзОВ "Романів". с. Романів вул. Жовтневої революції, Нелі Грішиної, Хмельова, Південна.
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-32 10:00 – 16:00 ФОП Біланчук, ФОП Романюк Леонід Володимиров, ФОП Гроголь Наталія Іванівна, ФАП. с. Струмівка вул. Рівненська, 2-100, Лисенка, 60-100, Старицького.
3. 09:00-16:00
с. Чаруків вул. Рибгоспна
Любомльський та Шацький райони
1. Л-52-02 до ЗТП-454 9:00-17:00 с Нудиже,
2. КТП-117 9:00-17:00 с Борова
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 с. М.Глуша :Станція моб. зв»язку МТС, насосна; с.Щитинь: школа, магазини, сіліська рада, ФАП, с. М.Глуша (частково) вул.Вишнева, Берегова, Л.Українки, х.Корма, х.Заріка, х.Отвержениця, х.Ямниця; с.Щитинь
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП 222 10:00-17:00 ФОП Ковальська Є.В. магазин, ФОП Дідух С.М., ФОП Маковський Л.І., Церква УПЦ КП, відділ статистики головне управління статистики у Волинській області, ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна магазин смт. Маневичі, вул. Героїв Майдану 19-33, вул. Корольова, вул. Героїв Майдану 11-17
місто Нововолинськ
Інформацію не надано
Ратнівський район
1 КТП-152 10:00-16:30
х. Кришево
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Озденіж с.Іванчиці, с.Озденіж
16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
1. Л-27-08 до ЛР-40 10:00-17:00 с.Залюття,
Ст.Вижва
вул: Ювілейна, Михайлівська
2. КТП-239 10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля
3. КТП-91 Л-3 10:00-17:00 с.Смоляри вул:Підрічна, Шевченка, Підлісна
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8 14:00-17:00 ФОП Нагорна, Шкадюк, Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Омелюх, Гончарук, Літковець, Гаврилова – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Грушевського
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-264 10:00-16:00 Овлочинська с/р –дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с. Овлочин
3. ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-80
КТП-80 10:00-16:00
ФГ «Мартіросян» - тр.бригада с.Ружин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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