На Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:59
На Волині завтра, 21 серпня, очікують грози та шквальний вітер. Рівень небезпечності І – жовтий.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, повідомляє 12 канал.
Так, вночі буде без опадів, а вдень очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Також утримається висока пожежна небезпека (4 клас).
Температура повітря вночі становитиме до +19°C, а вдень – від +26°C до +31°C.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, повідомляє 12 канал.
Так, вночі буде без опадів, а вдень очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Також утримається висока пожежна небезпека (4 клас).
Температура повітря вночі становитиме до +19°C, а вдень – від +26°C до +31°C.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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