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На Волині оголосили штормове попередження

На Волині оголосили штормове попередження
На Волині завтра, 21 серпня, очікують грози та шквальний вітер. Рівень небезпечності І – жовтий.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, повідомляє 12 канал.

Так, вночі буде без опадів, а вдень очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Також утримається висока пожежна небезпека (4 клас).

Температура повітря вночі становитиме до +19°C, а вдень – від +26°C до +31°C.

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Теги: штормове попередження, Волинь, шквальний вітер
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