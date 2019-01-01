На Волині епідеміологічна ситуація – напружена





Про це повідомила директорка Державної установи "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Наталія Янко під час оперативної наради в тимчасово виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації Олександра Киричука сьогодні, 20 серпня, - повідомили у



За її словами, за 7 місяців 2019 року на інфекційні хвороби перехворіло понад 11 тисяч волинян, або 17% населення області, що більше на 5,42% від рівня 2018 року. Ріст захворюваності відбувся за рахунок кору (+ 85%), сальмонельозу (+23%), також на спорадичному рівні зафіксовано ріст лептоспірозу, хвороби Лайма, хронічних гепатитів В, С, менінгококової інфекції. Окрім того, в області перевищено загальноодержавні показники захворюваності сальмонельозом — на 27%, кашлюком – на 19%, кором – на 42%. Разом з тим, не реєструвались в області дифтерія, поліомієліт, правець, сказ, тифи, паратифи.



"Стабільно високим залишається й рівень гострих кишкових інфекцій. Епідемічна ситуація щодо них розцінюється як неблагополучна. В 2019 році в області зареєстровано 6 спалахів інфекцій з фекально-оральним шляхом передачі, постраждало 90 осіб, в тому числі 29 дітей, та 5 спалахів, викликаних сальмонельозом, від якого постраждало 80 осіб, в тому числі 28 дітей", — повідомила Наталія Вікторівна.



Також в Україні триває епідемічний підйом захворюваності на кір. З початку року захворіло понад 57 тисяч осіб, серед них 30 тисяч дітей. Від ускладнень кору померло 18 людей. На Волині за пройдений період цього року зареєстровано 2159 випадків кору, 57% захворілих – це діти віком до 17 років. Упродовж 2019 року виникло 47 спалахів, під час яких постраждало 332 особи, із них 300 дітей.



"Хочу зазначити, що можливий новий епідемічний підйом захворюваності з початком навчального року, тому прошу звернути увагу батьків на необхідність вакцинації. Лише за останній тиждень захворіло вісім осіб. По троє хворих зареєстровано в місті Луцьку та Рожищенському районі, по одному випадку - в Ковельському та Луцькому районах. Захворіло четверо дітей та четверо дорослих, госпіталізовано двоє дітей. Це найнижчий рівень захворюваності з початку року, проте, для успішного подолання спалаху кору необхідно забезпечити показники охоплення щепленнями не менше 98 відсотків", — повідомила очільниця волинського лабораторного центру.



В 2019 році планову вакцинацію проти кору в області у віці 1 рік отримало 52,7% дітей. Найгірші показники у Шацькому, Локачинському, Маневицькому та Любомльському районах. Ревакцинацію в 6 років виконано на 75,2%. Нижчі від середньообласних показники в Ковельському, Любешівському та Іваничівському районах. Діти старші 2 років, котрі вчасно не отримали щеплення, вакциновані на 59,4% від плану, старші 7 років на 71,4%. Вакцинації проти кору потребують і дорослі без обмеження віку, котрі відносяться до групи ризику (медичні, педагогічні, соціальні працівники, військовослужбовці та інші).



Зазначають, що загрозу епідблагополуччю населення області становлять і інші інфекції, котрі керуються засобами імунопрофілактики, зокрема дифтерія та правець. Відсоток виконання плану щеплень проти дифтерії та правцю недостатній: вакцинація дітей до 1 року – 39,4%, ревакцинація в 1,5 року – 38,9%, ревакцинація в 6 років – 41,9%, ревакцинація дорослих – 51,3% при нормативному показнику - 58% за 7 місяців.



Окрім того, природні умови Волині сприятливі для формування природно-осередкових інфекцій: на сьогодні нараховується понад 40 ензоотичних територій з кліщовому вірусному енцефаліту; майже 80 – з туляремії; понад 100 – з лаймбореліозу та до 70 – з лептоспірозу.



До того ж, залишаються ризики виникнення природно-осередкових інфекцій, особливо, пов’язаних з контактом людей із гризунами та кліщами. На території області реєструються природні осередки кліщового вірусного енцефаліту. У Ратнівському районі виявляється до 90% всіх випадків. За останні 10 років хвороба також виявлялась у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому, Старовижівському та Шацькому районах. Захворюваність лептоспірозом в області носить спорадичний характер. У 2019 році зареєстровано 3 випадки цього захворювання: по одному у Горохівському районі, у містах Луцьку та Володимир – Волинському. 2 пов’язані із відпочинком захворілих на водоймах, один - з виконанням сільськогосподарських робіт. В поточному році зареєстровано 19 випадків хвороби Лайма, серед захворілих 2 дітей. У 65% осіб захворювання виникли після перебування на території лісових масивів, парків, у 35% пов’язані з роботою на присадибних ділянках.



У підсумку, Олександр Киричук дав доручення управлінням охорони здоров'я та освіти, науки й молоді облдержадміністрації, головам РДА, ОТГ та міст області забезепечити контроль за недопущенням спалахів гострих інфекцій в навчальних закладах області. Окрім того, тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук вважає за потрібне попередити власників закладів харчування області про персональну відповідальність за належний санітарний стан в місцях відпочинку людей. Серед завдань також активізація інфомаційної роботи серед населення області щодо здійснення імуно-профілактики інфекційних захворювань та забезпечення підготовки засідання комісії ТЕБтаНС, де розглядатимуть питання щодо епідеміологічної ситуації в області та перевірки закладів громадського харчування.



"Насамеперед, ми будемо котролювати ситуацію, що склалася з закладом "Базилік". Якщо вони не допускали до перевірки відповідні контролюючі органи — значить були в курсі, що там відбувається. Потрібно перевірити заклади й на Словацького, й на Кравчука. Ми це питаня винесемо на засідання комісії ТЕБ та НС", — резюмував очільник області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогоднішні епідеміологічна ситуація на Волині та в Україні загалом є напруженою.Про це повідомила директорка Державної установи "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"під час оперативної наради в тимчасово виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністраціїсьогодні, 20 серпня, - повідомили у Волинській ОДА За її словами, за 7 місяців 2019 року на інфекційні хвороби перехворіло понад 11 тисяч волинян, або 17% населення області, що більше на 5,42% від рівня 2018 року. Ріст захворюваності відбувся за рахунок кору (+ 85%), сальмонельозу (+23%), також на спорадичному рівні зафіксовано ріст лептоспірозу, хвороби Лайма, хронічних гепатитів В, С, менінгококової інфекції. Окрім того, в області перевищено загальноодержавні показники захворюваності сальмонельозом — на 27%, кашлюком – на 19%, кором – на 42%. Разом з тим, не реєструвались в області дифтерія, поліомієліт, правець, сказ, тифи, паратифи."Стабільно високим залишається й рівень гострих кишкових інфекцій. Епідемічна ситуація щодо них розцінюється як неблагополучна. В 2019 році в області зареєстровано 6 спалахів інфекцій з фекально-оральним шляхом передачі, постраждало 90 осіб, в тому числі 29 дітей, та 5 спалахів, викликаних сальмонельозом, від якого постраждало 80 осіб, в тому числі 28 дітей", — повідомила Наталія Вікторівна.Також в Україні триває епідемічний підйом захворюваності на кір. З початку року захворіло понад 57 тисяч осіб, серед них 30 тисяч дітей. Від ускладнень кору померло 18 людей. На Волині за пройдений період цього року зареєстровано 2159 випадків кору, 57% захворілих – це діти віком до 17 років. Упродовж 2019 року виникло 47 спалахів, під час яких постраждало 332 особи, із них 300 дітей."Хочу зазначити, що можливий новий епідемічний підйом захворюваності з початком навчального року, тому прошу звернути увагу батьків на необхідність вакцинації. Лише за останній тиждень захворіло вісім осіб. По троє хворих зареєстровано в місті Луцьку та Рожищенському районі, по одному випадку - в Ковельському та Луцькому районах. Захворіло четверо дітей та четверо дорослих, госпіталізовано двоє дітей. Це найнижчий рівень захворюваності з початку року, проте, для успішного подолання спалаху кору необхідно забезпечити показники охоплення щепленнями не менше 98 відсотків", — повідомила очільниця волинського лабораторного центру.В 2019 році планову вакцинацію проти кору в області у віці 1 рік отримало 52,7% дітей. Найгірші показники у Шацькому, Локачинському, Маневицькому та Любомльському районах. Ревакцинацію в 6 років виконано на 75,2%. Нижчі від середньообласних показники в Ковельському, Любешівському та Іваничівському районах. Діти старші 2 років, котрі вчасно не отримали щеплення, вакциновані на 59,4% від плану, старші 7 років на 71,4%. Вакцинації проти кору потребують і дорослі без обмеження віку, котрі відносяться до групи ризику (медичні, педагогічні, соціальні працівники, військовослужбовці та інші).Зазначають, що загрозу епідблагополуччю населення області становлять і інші інфекції, котрі керуються засобами імунопрофілактики, зокрема дифтерія та правець. Відсоток виконання плану щеплень проти дифтерії та правцю недостатній: вакцинація дітей до 1 року – 39,4%, ревакцинація в 1,5 року – 38,9%, ревакцинація в 6 років – 41,9%, ревакцинація дорослих – 51,3% при нормативному показнику - 58% за 7 місяців.Окрім того, природні умови Волині сприятливі для формування природно-осередкових інфекцій: на сьогодні нараховується понад 40 ензоотичних територій з кліщовому вірусному енцефаліту; майже 80 – з туляремії; понад 100 – з лаймбореліозу та до 70 – з лептоспірозу.До того ж, залишаються ризики виникнення природно-осередкових інфекцій, особливо, пов’язаних з контактом людей із гризунами та кліщами. На території області реєструються природні осередки кліщового вірусного енцефаліту. У Ратнівському районі виявляється до 90% всіх випадків. За останні 10 років хвороба також виявлялась у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому, Старовижівському та Шацькому районах. Захворюваність лептоспірозом в області носить спорадичний характер. У 2019 році зареєстровано 3 випадки цього захворювання: по одному у Горохівському районі, у містах Луцьку та Володимир – Волинському. 2 пов’язані із відпочинком захворілих на водоймах, один - з виконанням сільськогосподарських робіт. В поточному році зареєстровано 19 випадків хвороби Лайма, серед захворілих 2 дітей. У 65% осіб захворювання виникли після перебування на території лісових масивів, парків, у 35% пов’язані з роботою на присадибних ділянках.У підсумку, Олександр Киричук дав доручення управлінням охорони здоров'я та освіти, науки й молоді облдержадміністрації, головам РДА, ОТГ та міст області забезепечити контроль за недопущенням спалахів гострих інфекцій в навчальних закладах області. Окрім того, тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук вважає за потрібне попередити власників закладів харчування області про персональну відповідальність за належний санітарний стан в місцях відпочинку людей. Серед завдань також активізація інфомаційної роботи серед населення області щодо здійснення імуно-профілактики інфекційних захворювань та забезпечення підготовки засідання комісії ТЕБтаНС, де розглядатимуть питання щодо епідеміологічної ситуації в області та перевірки закладів громадського харчування."Насамеперед, ми будемо котролювати ситуацію, що склалася з закладом "Базилік". Якщо вони не допускали до перевірки відповідні контролюючі органи — значить були в курсі, що там відбувається. Потрібно перевірити заклади й на Словацького, й на Кравчука. Ми це питаня винесемо на засідання комісії ТЕБ та НС", — резюмував очільник області.

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