Заправки змінили ціни: скільки коштує бензин і дизпальне в Україні





Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів, повідомляє



Наприклад, на АЗС WOG пальне подешевшало на 10 копійок за літр, до: А-92 – 29,79 грн, А-95 – 30,79 грн, ДТ – 29,79 грн і ДП Преміум – 30,79 грн.



У мережі АЗС WOG та ОККО 19 серпня вартість бензинів і дизпального опустилася на 10-20 копійок за літр. На АЗС КЛО в Києві дизпальне знизилося в ціні на 10 копійок за літр, до 28,69 грн.



Також, на 10 копійок за літр вартість палива опустилася в мережі заправок одеського «Катрал», до: А-92 – 26,69 грн, А-95 – 27,67 грн, ДТ – 26,17 грн і ДП Преміум – 26,19 грн.



Крім того, в мережі Parallel бензини і дизпальне знизилися на 40 копійок за літр, до: А-92 – 29,49 грн, А-95 – 30,49 грн, ДТ – 29,49 грн.



Таким чином, станом на 20 серпня 2019 року середня роздрібна вартість пального на АЗС в Україні знизилася до: А-92 – 27,71 грн/л, А-95 – 28,81 грн/л, ДТ – 28,09 грн/л. Відтак, протягом 2-3 липня вартість бензину і ДТ в роздробі знизилася на 0,2-0,8 грн/л.



Нагадаємо, на початку липня представник президента в уряді Андрій Герус закликав учасників ринку знизити роздрібні ціни на дизпальне слідом за гуртовими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ряд мереж АЗС в Україні з 19 по 20 серпня знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 10-50 копійок за літр.Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів, повідомляє Уніан. Наприклад, на АЗС WOG пальне подешевшало на 10 копійок за літр, до: А-92 – 29,79 грн, А-95 – 30,79 грн, ДТ – 29,79 грн і ДП Преміум – 30,79 грн.У мережі АЗС WOG та ОККО 19 серпня вартість бензинів і дизпального опустилася на 10-20 копійок за літр. На АЗС КЛО в Києві дизпальне знизилося в ціні на 10 копійок за літр, до 28,69 грн.Також, на 10 копійок за літр вартість палива опустилася в мережі заправок одеського «Катрал», до: А-92 – 26,69 грн, А-95 – 27,67 грн, ДТ – 26,17 грн і ДП Преміум – 26,19 грн.Крім того, в мережі Parallel бензини і дизпальне знизилися на 40 копійок за літр, до: А-92 – 29,49 грн, А-95 – 30,49 грн, ДТ – 29,49 грн.Таким чином, станом на 20 серпня 2019 року середня роздрібна вартість пального на АЗС в Україні знизилася до: А-92 – 27,71 грн/л, А-95 – 28,81 грн/л, ДТ – 28,09 грн/л. Відтак, протягом 2-3 липня вартість бензину і ДТ в роздробі знизилася на 0,2-0,8 грн/л.Нагадаємо, на початку липня представник президента в уряді Андрій Герус закликав учасників ринку знизити роздрібні ціни на дизпальне слідом за гуртовими.

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