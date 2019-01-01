На Волині розшукують жінку, яка пропонувала хабар прокурору. ФОТО

На Волині розшукують 59-річну мешканку Ковеля, яка хотіла підкупити прокурора.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Повідомляють, 8 листопада 2018 року ковельчанку викрили під час надання у приміщенні Ковельської місцевої прокуратури 15 тисяч гривень процесуальному прокурору за вирішення питання про перекваліфікацію вчиненого її родичем злочину на менш тяжкий.Відтак, про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво, тому завдяки його принциповості правопорушницю затримали в момент вчинення злочину.Жінку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).Кримінальне провадження знаходиться на розгляді в суді, проте обвинувачена у суд не з'являється, відтак її оголосили в розшук.Зауважують, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.Прокуратура області просить надати інформацію про місце знаходження громадянки у Ковельський відділ поліції за телефоном 03352-53-613 або в прокуратуру області за телефоном 0332-72-22-22.