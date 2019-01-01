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Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО

Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
У Війницькому клубі відбулася виставка робіт місцевої майстрині Людмили Михайлюк, яка плете неймовірні прикраси з бісеру.

Подія проходила з 16 по 18 серпня, – інформує Війницька громада, передає Район.in.ua

Так, охочі мали можливість проявити і свої творчі здібності по бісероплетінню на майстер-класі від пані Людмили.

Крім цього, на виставку завітав і голова Війницької громади Сергій Вербицький.
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО


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Теги: бісероплетіння, майстер-клас, волинянка
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