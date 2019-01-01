Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО

Людмили Михайлюк, яка плете неймовірні прикраси з бісеру.



Подія проходила з 16 по 18 серпня, – інформує Війницька громада, передає



Так, охочі мали можливість проявити і свої творчі здібності по бісероплетінню на майстер-класі від пані Людмили.



Крім цього, на виставку завітав і голова Війницької громади Сергій Вербицький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Війницькому клубі відбулася виставка робіт місцевої майстрині, яка плете неймовірні прикраси з бісеру.Подія проходила з 16 по 18 серпня, – інформує Війницька громада, передає Район.in.ua Так, охочі мали можливість проявити і свої творчі здібності по бісероплетінню на майстер-класі від пані Людмили.Крім цього, на виставку завітав і голова Війницької громади

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