Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Війницькому клубі відбулася виставка робіт місцевої майстрині Людмили Михайлюк, яка плете неймовірні прикраси з бісеру.
Подія проходила з 16 по 18 серпня, – інформує Війницька громада, передає Район.in.ua
Так, охочі мали можливість проявити і свої творчі здібності по бісероплетінню на майстер-класі від пані Людмили.
Крім цього, на виставку завітав і голова Війницької громади Сергій Вербицький.
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Подія проходила з 16 по 18 серпня, – інформує Війницька громада, передає Район.in.ua
Так, охочі мали можливість проявити і свої творчі здібності по бісероплетінню на майстер-класі від пані Людмили.
Крім цього, на виставку завітав і голова Війницької громади Сергій Вербицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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