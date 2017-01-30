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На кордоні з Білоруссю чоловік пропонував хабар волинському правоохоронцю

На кордоні з Білоруссю чоловік пропонував хабар волинському правоохоронцю
У четвер, 21 серпня, на Волині прикордонники Луцького загону зафіксували, що громадянин України пропонував хабар правоохоронцю за безперешкодний перетин кордону поза пунктом пропуску.

Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.

Так, під час несення служби дільничного інспектора прикордонної служби в межах ділянки відповідальності відділу «Тур» виявили особу без документів, яка запропонувала йому неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США за сприяння у незаконному перетинанні кордону з території України на територію Республіки Білорусь.

Зазначають, факт спроби надання неправомірної вигоди громадянином України задокументували за допомогою відомчих аудіо засобів.

Громадянину роз'яснили про кримінальну відповідальність за спробу надання неправомірної вигоди посадовій особі Державної прикордонної служби України.

Наразі особу передали представників Національної поліції та направили повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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Теги: волинські прикордонники, хабар, правоохоронець
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