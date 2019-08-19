У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*

У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатись знижкою -40% на розваги.Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:- Здійсніть покупку в гіпермаркеті Там Там на суму від 300 грн.- Отримайте чек на якому буде вказана інформація про знижку 40%- Пред’явіть чек та скористайтесь знижкою в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity (знижка на боулінг), дитячому центрі FigliMigli (знижка на віртуальну та батутну зони), ролердромі GeneratorCity (знижка на катання на роликах), кінотеатрі PremierCity (знижкана попкорн).- Знижка діє у будні дні за системою 1 чек – 1 знижка, наявність чеку зі знижкою обов’язковаТермін дії акції – з 19.08.2019 до 10.09.2019.«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ТРЦ ПортCity та гіпермаркетом Там Там!» – запрошують у пресслужбі ТРЦ.