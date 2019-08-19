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У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*

У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатись знижкою -40% на розваги.

Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:

- Здійсніть покупку в гіпермаркеті Там Там на суму від 300 грн.
- Отримайте чек на якому буде вказана інформація про знижку 40%
- Пред’явіть чек та скористайтесь знижкою в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity (знижка на боулінг), дитячому центрі FigliMigli (знижка на віртуальну та батутну зони), ролердромі GeneratorCity (знижка на катання на роликах), кінотеатрі PremierCity (знижка
на попкорн).
- Знижка діє у будні дні за системою 1 чек – 1 знижка, наявність чеку зі знижкою обов’язкова

Термін дії акції – з 19.08.2019 до 10.09.2019.

«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ТРЦ ПортCity та гіпермаркетом Там Там!» – запрошують у пресслужбі ТРЦ.

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Теги: ПортCity
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