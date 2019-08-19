У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*
Сьогодні, 14:46
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатись знижкою -40% на розваги.
Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Здійсніть покупку в гіпермаркеті Там Там на суму від 300 грн.
- Отримайте чек на якому буде вказана інформація про знижку 40%
- Пред’явіть чек та скористайтесь знижкою в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity (знижка на боулінг), дитячому центрі FigliMigli (знижка на віртуальну та батутну зони), ролердромі GeneratorCity (знижка на катання на роликах), кінотеатрі PremierCity (знижка
на попкорн).
- Знижка діє у будні дні за системою 1 чек – 1 знижка, наявність чеку зі знижкою обов’язкова
Термін дії акції – з 19.08.2019 до 10.09.2019.
«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ТРЦ ПортCity та гіпермаркетом Там Там!» – запрошують у пресслужбі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Здійсніть покупку в гіпермаркеті Там Там на суму від 300 грн.
- Отримайте чек на якому буде вказана інформація про знижку 40%
- Пред’явіть чек та скористайтесь знижкою в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity (знижка на боулінг), дитячому центрі FigliMigli (знижка на віртуальну та батутну зони), ролердромі GeneratorCity (знижка на катання на роликах), кінотеатрі PremierCity (знижка
на попкорн).
- Знижка діє у будні дні за системою 1 чек – 1 знижка, наявність чеку зі знижкою обов’язкова
Термін дії акції – з 19.08.2019 до 10.09.2019.
«Пориньте у вир драйвових розваг разом з ТРЦ ПортCity та гіпермаркетом Там Там!» – запрошують у пресслужбі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пропонують штрафувати перевізників
Сьогодні, 15:00
У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою у 40%*
Сьогодні, 14:46
На Рівненщині втопився молодий пластун
Сьогодні, 14:28