Волинські депутати місцевих ОТГ заплатять штраф за корупцію

Двох депутатів місцевої ОТГ, посадовця юридичної особи публічного права та екс-державного службовця покарали за порушення вимог фінансового контролю.Так, суд оштрафував депутата Липинської об’єднаної територіальної громади Луцького району та посадову особу юридичної особи публічного права (одного з державних підприємств області), пов’язані з корупцією, - інформує пресслужба Волинської прокуратури.Суд визнав їх винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень зі сплатою судового збору в сумі понад 380 гривень кожному.Так, за порушення додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) – неповідомлення повідомлення про суттєві зміни в майновому стані – до відповідальності притягнули ще одного депутата Липинської ОТГ та екс-державного службовця Управління Пенсійного фонду, які вчиняли операції з купівлі-продажу транспортних засобів, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.З порушників стягнули штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору в сумі понад 380 гривень кожному.