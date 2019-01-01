Витратять майже 200 мільйонів: Росія хоче утилізувати «Запоріжжя»

Міністерство оборони РФ збирається утилізувати єдину українську субмарину "Запоріжжя".На проведення робіт виділено 193 млн рублів, утилізація повинна бути проведена до 10 листопада 2020 року, - про це повідомляє Кореспондент.Відповідна інформація в середу, 21 серпня, з'явилася на сайті державних закупівель РФ, на якому Міноборони шукає підрядника для утилізації підводного човна.Варто зазначити, що підводний човен потрапив у Росію після анексії Кримського півострова.На сайті держзакупівель вказано, що підрядник буде зобов'язаний утилізувати підводний човен до 10 листопада 2020 року. Конкурс з пошуку підрядника будуть проводити в закритій формі.Підводний човен Запоріжжя був побудований в 1970 році. Останні роки він був єдиним підводним човном у складі ВМС України. Він увійшов до складу ВМСУ після розділу Чорноморського флоту в 1997 році.Нагадаємо, 22 березня 2014 року члени екіпажу Запоріжжя повідомили, що судно оточили російські кораблі, після чого їхні військові почали кидати у воду шумові гранати. Російські військові декілька разів пропонували членам екіпажу підводного човна перейти на їхній бік. Незабаром вони взяли судно штурмом.Як повідомлялося, наприкінці березня 2014 року було прийняте рішення про те, що єдиний підводний човен ВМС України Запоріжжя відбуксирують із Севастополя в Одесу. Однак вже у квітні росіяни передумали і відмовилися повертати Україні підводний човен Запоріжжя.