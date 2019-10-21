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Гурт «Без Обмежень» повертається до Луцька з новим альбомом «Мільярди»

Гурт «Без Обмежень» повертається до Луцька з новим альбомом «Мільярди»
У Луцьку виступить популярний гурт «Без Обмежень».

ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА КОНЦЕРТ ГРУПИ "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"?

1. Новий СУПЕР-альбом, котрий здивує звучанням, піснями, задумами та відоображенням всього що є в серці кожного.

2. На сцені справжні чоловіки, які завойовують серця щирістю пісень і умінням відверто ділитися своїми почуттями.

3. Кожен виступ "Без Обмежень" - це шалений потік енергії і емоцій, які важко описати словами.

4. З перших акордів вони заводять публіку і не відпускають зі свого полону до самого кінця виступу.

Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency" заа підтримки Луцької міської ради.

Детальніше про подію тут:

https://www.facebook.com/events/502061477291070/

Квитки :
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/bez-obmezen-2019-10-21
- https://lutsk.karabas.com/ua/bez-obmezhen-111/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, 0332.UA, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.

Гурт «Без Обмежень» повертається до Луцька з новим альбомом «Мільярди»

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Теги: концерт, Луцьк
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