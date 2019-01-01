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Синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності України

Синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності України
На День Незалежності України очікується суха погода, лише на Заході - окремі грозові дощі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

Так, завтра, 24 серпня, у східних, центральних областях та на Півдні східний вітер передбачається рвучким, до сильного.

Температура повітря на Заході очікується +24+28 градусів, на Півночі та на Вінниччині +27+29 градусів, а на Півдні, Сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси.

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Теги: погода, День Незалежності України, синоптик
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