Синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності України





Про це повідомила



Так, завтра, 24 серпня, у східних, центральних областях та на Півдні східний вітер передбачається рвучким, до сильного.



Температура повітря на Заході очікується +24+28 градусів, на Півночі та на Вінниччині +27+29 градусів, а на Півдні, Сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На День Незалежності України очікується суха погода, лише на Заході - окремі грозові дощі.Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.Так, завтра, 24 серпня, у східних, центральних областях та на Півдні східний вітер передбачається рвучким, до сильного.Температура повітря на Заході очікується +24+28 градусів, на Півночі та на Вінниччині +27+29 градусів, а на Півдні, Сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси.

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