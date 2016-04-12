Сплеск підробок 500-гривневих купюр: на Волині «ходять» фальшиві гроші
Сьогодні, 18:18
Національний банк України в серпні зафіксував приріст вилучених з обігу фальшивих банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.
Про це повідомляє УНІАН.
Як повідомляють на сайті НБУ, йдеться про вилучення близько 60 банкнот, які збувалися в касах автозаправних станцій у різних регіонах країни - Києві та Київській області, а також у Закарпатській, Волинській та Житомирській областях.
У НБУ зазначили, що такі підробки можуть становити потенційну небезпеку при розсіяному візуальному і тактильному контролі елементів захисту без використання детекторів.
Нацбанк закликав громадян і касових працівників не забувати про основні елементи захисту банкнот і способи перевірки їх достовірності.
У цілому, як зазначив Нацбанк, показники кількості та суми підробок у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилися на 26% і 20%, відповідно.
Традиційно більшість вилучених з обігу підробок припадає на банкноти номіналами 500 (50% загальної кількості вилучених підробок), 100 (24%), 200 (14%) і 50 (11%) грн.
Довідка:
В Україні в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 і 2 гривні .
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Про це повідомляє УНІАН.
Як повідомляють на сайті НБУ, йдеться про вилучення близько 60 банкнот, які збувалися в касах автозаправних станцій у різних регіонах країни - Києві та Київській області, а також у Закарпатській, Волинській та Житомирській областях.
У НБУ зазначили, що такі підробки можуть становити потенційну небезпеку при розсіяному візуальному і тактильному контролі елементів захисту без використання детекторів.
Нацбанк закликав громадян і касових працівників не забувати про основні елементи захисту банкнот і способи перевірки їх достовірності.
У цілому, як зазначив Нацбанк, показники кількості та суми підробок у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилися на 26% і 20%, відповідно.
Традиційно більшість вилучених з обігу підробок припадає на банкноти номіналами 500 (50% загальної кількості вилучених підробок), 100 (24%), 200 (14%) і 50 (11%) грн.
Довідка:
В Україні в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 і 2 гривні .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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