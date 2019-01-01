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Екологічна катастрофа: рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах зріс у рази

Екологічна катастрофа: рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах зріс у рази
В останні десятиліття екологічний стан Шацьких озер викликає все більше занепокоєння медиків та екологів.

Так, за даними дирекції Шацького національного парку, за період з 2009 по 2015 роки у воді озера Світязь та грунтових водах рівень вмісту сульфатів зріс в 1,7 рази, заліза – у 9,8 разів, амонію сольового – в 4,3 рази, нітритів – у 34,5 рази, фосфатів – у 4,5 рази, БСК5 – в 1,8 рази, – повідомляють координатори Великого інфраструктурного проекту з каналізування (LIP/0018), передає Район. Шацьк.

Так, проблема забезпечення високоякісної питної води є серед найбільш соціально значимих, оскільки якість води безпосередньо впливає на людське здоров’я.

Інститут гідробіології НАН України зафіксував наявність важких металів у рибі. Все це погіршує рівень якості життя населення та відпочиваючих, обмежує рекреаційне використання водойм. Зважаючи на те, що Шацькі озера знаходяться в межиріччі рік Західний Буг та Прип’ять, неочищені стічні води потрапляють і в дані водні артерії. Це створює підґрунтя для розвитку таких захворювань як дифтерія, черевний тиф, холера та становить потенційну загрозу для всього прикордоння.

Зазначають, у Шацькому районі проклали третину каналізаційних труб у рамках європроекту.

Також забруднення вод Шацьких озер негативно впливає на екологічну ситуацію в сусідніх прикордонних територій, як Польщі, так і Білорусі. Відтак, очищення стічних вод, що потрапляють до озер Шацького НПП, справлятиме позитивний вплив і на стан екологічної ситуації в басейні річки Західних Буг, що частково розташована на території ґміни Влодава.

Залучення до реалізації проекту ґміни Влодава зумовить не лише впливом екологічної ситуації в Шацькому районі на прилеглий транскордонний регіон, але й доцільністю врахування позитивного досвіду польських партнерів в забезпеченні ефективної експлуатації каналізаційних мереж, промоції туристичної привабливості об’єктів природної спадщини (озеро Бяле).

З кожним роком все більше туристів відвідують Шацькі озера. За останні 20 років рівень рекреаційного навантаження на Шацькі озера зріс в рази, а це, в першу чергу, відображається на екосистемі регіону.

Відсутність системи каналізування та очищення стоків, зокрема очищення стічних вод у селах Світязь, Пульмо, Мельники, Гаївка та селище міського типу Шацьк, є однією із найбільших екологічних проблем району. Наявність ефективної системи обробки стічних вод не лише дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічний стан національного природного парку, але й дозволить в перспективі збільшити кількість відпочиваючих без нанесення шкоди екології території.

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Теги: дослідження, Шацькі озера, відсутність системи каналізування
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