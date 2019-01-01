Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років





Про це написав у Facebook помічник-консультант народного депутата України Василь Романюк, – пише



«Найбільш тернистим виявився останній відрізок дороги (чотири кілометри) від Галиної Волі до Старої Гути. Цей відрізок дороги мав бути добудований ще в 2014 році, бо всі документи і погодження були зроблені, але не склалося», – йдеться у дописі.



«Старовижівська районна рада за моїм поданням приймала п'ять раз рішення про завершення капітального ремонту (асфальтування) цього відрізку дороги. Куди тільки не звертались: і до Президентів України, і в Кабінет Міністрів, і в Укравтодор, і у всі обласні інстанції – і це дало результат», – додає автор.



Василь Романюк стверджує, що «для старогутівчан ця дорога – як дорога життя – має особливе значення».



«Балотуючись в депутати Старовижівської районної ради від Старої Гути, від людей чув одне прохання: докласти максимум зусиль, щоб добудувати цю дорогу», – розповідає автор допису.



«Сьогодні дуже щасливий, що мрію старогутівчан вдалося втілити в життя. Від імені Старогутівської громади висловлюю вдячність будівельникам, які останній відрізок дороги зробили просто на відміно і можна проводити екскурсії і показувати, як потрібно робити дороги в Україні», – радіє Василь Романюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закінчили ремонт дороги від Старої Вижівки до Старої Гути.Про це написав у Facebook помічник-консультант народного депутата України, – пише Район.Стара Вижівка «Найбільш тернистим виявився останній відрізок дороги (чотири кілометри) від Галиної Волі до Старої Гути. Цей відрізок дороги мав бути добудований ще в 2014 році, бо всі документи і погодження були зроблені, але не склалося», – йдеться у дописі.«Старовижівська районна рада за моїм поданням приймала п'ять раз рішення про завершення капітального ремонту (асфальтування) цього відрізку дороги. Куди тільки не звертались: і до Президентів України, і в Кабінет Міністрів, і в Укравтодор, і у всі обласні інстанції – і це дало результат», – додає автор.Василь Романюк стверджує, що «для старогутівчан ця дорога – як дорога життя – має особливе значення».«Балотуючись в депутати Старовижівської районної ради від Старої Гути, від людей чув одне прохання: докласти максимум зусиль, щоб добудувати цю дорогу», – розповідає автор допису.«Сьогодні дуже щасливий, що мрію старогутівчан вдалося втілити в життя. Від імені Старогутівської громади висловлюю вдячність будівельникам, які останній відрізок дороги зробили просто на відміно і можна проводити екскурсії і показувати, як потрібно робити дороги в Україні», – радіє Василь Романюк.

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