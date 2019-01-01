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Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років

Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років
Закінчили ремонт дороги від Старої Вижівки до Старої Гути.

Про це написав у Facebook помічник-консультант народного депутата України Василь Романюк, – пише Район.Стара Вижівка.

«Найбільш тернистим виявився останній відрізок дороги (чотири кілометри) від Галиної Волі до Старої Гути. Цей відрізок дороги мав бути добудований ще в 2014 році, бо всі документи і погодження були зроблені, але не склалося», – йдеться у дописі.

«Старовижівська районна рада за моїм поданням приймала п'ять раз рішення про завершення капітального ремонту (асфальтування) цього відрізку дороги. Куди тільки не звертались: і до Президентів України, і в Кабінет Міністрів, і в Укравтодор, і у всі обласні інстанції – і це дало результат», – додає автор.

Василь Романюк стверджує, що «для старогутівчан ця дорога – як дорога життя – має особливе значення».

«Балотуючись в депутати Старовижівської районної ради від Старої Гути, від людей чув одне прохання: докласти максимум зусиль, щоб добудувати цю дорогу», – розповідає автор допису.

«Сьогодні дуже щасливий, що мрію старогутівчан вдалося втілити в життя. Від імені Старогутівської громади висловлюю вдячність будівельникам, які останній відрізок дороги зробили просто на відміно і можна проводити екскурсії і показувати, як потрібно робити дороги в Україні», – радіє Василь Романюк.

Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років
Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років
Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років
Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років
Відремонтували дорогу на Волині, на яку чекали 15 років

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Теги: Волинь, ремонт
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