Курс валют у Луцьку на 26 серпня
Сьогодні, 09:15
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.907, а продаж - 25.291.
Євро при купівлі становить - 27.503, продажу - 28.069.
Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.395.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.104, продаж - 6.551.
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Євро при купівлі становить - 27.503, продажу - 28.069.
Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.395.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.104, продаж - 6.551.
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