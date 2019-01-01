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Курс валют у Луцьку на 26 серпня

Курс валют у Луцьку на 26 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.907, а продаж - 25.291.

Євро при купівлі становить - 27.503, продажу - 28.069.

Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.395.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.104, продаж - 6.551.

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Теги: курс валют, Луцьк
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