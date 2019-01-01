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26 серпня: прикмети та традиції цього дня

26 серпня: прикмети та традиції цього дня
26 серпня в народному календарі відзначають Тихона Задонського, який був чудотворцем. Сьогодні треба тричі обійти будинок з іконою Божої матері, щоб захистити житло від нечистої сили.

Про це пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Ірина, Ксенія, Максим.

Народні прикмети на 26 серпня

– Багато грибів на Тихона – наступний рік буде врожайним.

– Буря 26 серпня – на дощовий рік.

– Безвітряний день на Тихона – наступного дня буде сильний вітер.

Що можна робити 26 серпня

1. Сьогодні моляться Тихону, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж і різних хвороб.

2. Молитви перед іконою Божої Матері допомагають зцілитися і знайти вихід в найскладніших ситуаціях.

Що не можна робити 26 серпня

1. Не сідайте сьогодні за кермо автомобіля, адже можете потрапити в аварію.

2. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.

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Теги: свято, Волинь
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