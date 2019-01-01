26 серпня: прикмети та традиції цього дня

Тихона Задонського, який був чудотворцем. Сьогодні треба тричі обійти будинок з іконою Божої матері, щоб захистити житло від нечистої сили.



Про це пише



Іменини сьогодні святкують: Ірина, Ксенія, Максим.



Народні прикмети на 26 серпня



– Багато грибів на Тихона – наступний рік буде врожайним.



– Буря 26 серпня – на дощовий рік.



– Безвітряний день на Тихона – наступного дня буде сильний вітер.



Що можна робити 26 серпня



1. Сьогодні моляться Тихону, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж і різних хвороб.



2. Молитви перед іконою Божої Матері допомагають зцілитися і знайти вихід в найскладніших ситуаціях.



Що не можна робити 26 серпня



1. Не сідайте сьогодні за кермо автомобіля, адже можете потрапити в аварію.



2. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 серпня в народному календарі відзначають, який був чудотворцем. Сьогодні треба тричі обійти будинок з іконою Божої матері, щоб захистити житло від нечистої сили.Про це пише 24 канал Іменини сьогодні святкують:– Багато грибів на Тихона – наступний рік буде врожайним.– Буря 26 серпня – на дощовий рік.– Безвітряний день на Тихона – наступного дня буде сильний вітер.1. Сьогодні моляться Тихону, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж і різних хвороб.2. Молитви перед іконою Божої Матері допомагають зцілитися і знайти вихід в найскладніших ситуаціях.1. Не сідайте сьогодні за кермо автомобіля, адже можете потрапити в аварію.2. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.

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