Їх поєднали Луцьк і музика: на Одещині пара одружилася ще раз через 50 років

На Одещині пара, яка познайомилась у Луцьку, одружилась ще раз через 50 років.Про це повідомили у пресслужбі головного територіального управління юстиції в Одеській області.тау шлюбі вже 50 років. Познайомилися ще у 1965 році у Луцькому музичному училищі, де навчалися протягом 4 років. У 1969 році вони одружилися.Подарувати батькам емоції, які вони відчули в день свого весілля вирішила донька подружжя скориставшись послугою Мін’юсту «Ювілейне весілля».Як і 50 років тому, Ольга та Микола Яцинюки стали на той же рушник і в присутності найближчих людей сказали один одному «так» і обмінялись обручками.«Заслужені педагоги, лауреати численних міських, республіканських та міжнародних конкурсів, члени журі всіх одеських музичних оглядів і конкурсів, вони увійшли в золоті сторінки громадян Одеси. Все своє життя вони присвятили музичному розвитку одеситів», - розповідає донька ювілярів.Привітали подружжя та вручили повторне свідоцтво про шлюб начальник Головного територіального управління юстиції в Одеській областіта заступник начальника з питань державної реєстрації