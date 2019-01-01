Їх поєднали Луцьк і музика: на Одещині пара одружилася ще раз через 50 років
Сьогодні, 15:46
На Одещині пара, яка познайомилась у Луцьку, одружилась ще раз через 50 років.
Про це повідомили у пресслужбі головного територіального управління юстиції в Одеській області.
Ольга та Микола Яцинюки у шлюбі вже 50 років. Познайомилися ще у 1965 році у Луцькому музичному училищі, де навчалися протягом 4 років. У 1969 році вони одружилися.
Подарувати батькам емоції, які вони відчули в день свого весілля вирішила донька подружжя скориставшись послугою Мін’юсту «Ювілейне весілля».
Як і 50 років тому, Ольга та Микола Яцинюки стали на той же рушник і в присутності найближчих людей сказали один одному «так» і обмінялись обручками.
«Заслужені педагоги, лауреати численних міських, республіканських та міжнародних конкурсів, члени журі всіх одеських музичних оглядів і конкурсів, вони увійшли в золоті сторінки громадян Одеси. Все своє життя вони присвятили музичному розвитку одеситів», - розповідає донька ювілярів.
Привітали подружжя та вручили повторне свідоцтво про шлюб начальник Головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан Сауляк та заступник начальника з питань державної реєстрації Юрий Чердинцев.
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Про це повідомили у пресслужбі головного територіального управління юстиції в Одеській області.
Ольга та Микола Яцинюки у шлюбі вже 50 років. Познайомилися ще у 1965 році у Луцькому музичному училищі, де навчалися протягом 4 років. У 1969 році вони одружилися.
Подарувати батькам емоції, які вони відчули в день свого весілля вирішила донька подружжя скориставшись послугою Мін’юсту «Ювілейне весілля».
Як і 50 років тому, Ольга та Микола Яцинюки стали на той же рушник і в присутності найближчих людей сказали один одному «так» і обмінялись обручками.
«Заслужені педагоги, лауреати численних міських, республіканських та міжнародних конкурсів, члени журі всіх одеських музичних оглядів і конкурсів, вони увійшли в золоті сторінки громадян Одеси. Все своє життя вони присвятили музичному розвитку одеситів», - розповідає донька ювілярів.
Привітали подружжя та вручили повторне свідоцтво про шлюб начальник Головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан Сауляк та заступник начальника з питань державної реєстрації Юрий Чердинцев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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