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Їх поєднали Луцьк і музика: на Одещині пара одружилася ще раз через 50 років

Їх поєднали Луцьк і музика: на Одещині пара одружилася ще раз через 50 років
На Одещині пара, яка познайомилась у Луцьку, одружилась ще раз через 50 років.

Про це повідомили у пресслужбі головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Ольга та Микола Яцинюки у шлюбі вже 50 років. Познайомилися ще у 1965 році у Луцькому музичному училищі, де навчалися протягом 4 років. У 1969 році вони одружилися.

Подарувати батькам емоції, які вони відчули в день свого весілля вирішила донька подружжя скориставшись послугою Мін’юсту «Ювілейне весілля».

Як і 50 років тому, Ольга та Микола Яцинюки стали на той же рушник і в присутності найближчих людей сказали один одному «так» і обмінялись обручками.

«Заслужені педагоги, лауреати численних міських, республіканських та міжнародних конкурсів, члени журі всіх одеських музичних оглядів і конкурсів, вони увійшли в золоті сторінки громадян Одеси. Все своє життя вони присвятили музичному розвитку одеситів», - розповідає донька ювілярів.

Привітали подружжя та вручили повторне свідоцтво про шлюб начальник Головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан Сауляк та заступник начальника з питань державної реєстрації Юрий Чердинцев.

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Теги: Луцьк, Одеса, весілля
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