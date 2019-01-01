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На одному з мікрорайонів Луцька встановлять відеоспостереження

На одному з мікрорайонів Луцька встановлять відеоспостереження
У Луцьку встановлять відеоспостереження на 55-му мікрорайоні.

Про це йдеться на сторінці департаменут муніципальної варти у Facebook.

Таке рішення прийняли керівник Департаменту муніципальної варти спільно з директором Луцького домобудівельного комбінату (ЛДБК).


Зокрема, директор ЛДБК і очільниця департаменту муніципальної варти домовилися про розміщення на одній будівель цього забудовника панорамної роботизованої камери відеоспостереження, яка буде входити в склад одного із сегментів загальноміської системи відеоспостереження - «Безпечний 55-ий мікрорайон».
На одному з мікрорайонів Луцька встановлять відеоспостереження
На одному з мікрорайонів Луцька встановлять відеоспостереження

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Теги: Луцьк
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