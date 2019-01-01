На одному з мікрорайонів Луцька встановлять відеоспостереження





Про це йдеться на сторінці департаменут муніципальної варти у Facebook.



Таке рішення прийняли керівник Департаменту муніципальної варти спільно з директором Луцького домобудівельного комбінату (ЛДБК).





Зокрема, директор ЛДБК і очільниця департаменту муніципальної варти домовилися про розміщення на одній будівель цього забудовника панорамної роботизованої камери відеоспостереження, яка буде входити в склад одного із сегментів загальноміської системи відеоспостереження - «Безпечний 55-ий мікрорайон».



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