На одному з мікрорайонів Луцька встановлять відеоспостереження
Сьогодні, 22:27
У Луцьку встановлять відеоспостереження на 55-му мікрорайоні.
Про це йдеться на сторінці департаменут муніципальної варти у Facebook.
Таке рішення прийняли керівник Департаменту муніципальної варти спільно з директором Луцького домобудівельного комбінату (ЛДБК).
Зокрема, директор ЛДБК і очільниця департаменту муніципальної варти домовилися про розміщення на одній будівель цього забудовника панорамної роботизованої камери відеоспостереження, яка буде входити в склад одного із сегментів загальноміської системи відеоспостереження - «Безпечний 55-ий мікрорайон».
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Про це йдеться на сторінці департаменут муніципальної варти у Facebook.
Таке рішення прийняли керівник Департаменту муніципальної варти спільно з директором Луцького домобудівельного комбінату (ЛДБК).
Зокрема, директор ЛДБК і очільниця департаменту муніципальної варти домовилися про розміщення на одній будівель цього забудовника панорамної роботизованої камери відеоспостереження, яка буде входити в склад одного із сегментів загальноміської системи відеоспостереження - «Безпечний 55-ий мікрорайон».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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