На Волині чоловік із рушницею полював на «хвору» рибу





Про це Микола Варчук.



З його слів, на території села розміщені великі ставки, які були викопані ще за польських часів, потім вони були в колгоспі. Згодом ставки почали заростати, тож зібралася громада з Полиць та частина людей з Камінь-Каширська, знайшли гроші, почистили ставок та зарибили його.



«Коли почистили ставок, то дізналися, що ним опікується мисливська спілка УТМР (Українське товариство мисливців та рибалок, – ВН), яка виписує квитки на полювання. Враховуючи те, що ми робили добре діло, то поїхали до керівника цієї мисливської спілки, щоб нам виділили якісь кошти, адже і йому на руку, що ці ставки почищені. Але нам відмовили, сказавши, що грошей нема», – зазначив Микола Варчук.



Він каже, що поблизу ставка полювання йде вже третій рік, сюди приїжджають люди з усього району.



«Вони приїдуть, нап’ються і починають стріляти. Було таке, що я ловив рибу на сусідньому ставку, то картеч лягала біля мене. А там можуть сидіти діти, яких мисливці не побачать за очеретом», – наголошує місцевий депутат.



Щодо стрілянини, то Микола Варчук пригадав, що сталася вона минулої суботи. До нього подзвонили і сказали, що чули поблизу ставка постріли по воді.



«Мені сказали, що мисливці кричали «дивись, який кит, то не риба, а дельфіни». Рибалки, які там були, попросили, щоб один з мисливців заспокоївся, але він застрелив 7-кілограмового товстолоба, сказавши, що заплатить за рибу. Їх було в компанії 5-6 людей, він забрав ту рибину і почав втікати. Ми говорили, що нехай він прийде, аби провести з ним профілактичну бесіду, ми навіть не хотіли викликати поліцію, але все ж це довелося зробити», – розповідає депутат.



Чоловік каже, що в компанії мисливців був батько прокурора, і він почав ним лякати присутніх людей.



«Потім приїхала поліція, склала протокол, відібравши пояснення у нас і в мисливців. Потім вони поїхали розбиратися до того, хто стріляв, то він сказав, що побачив хвору рибу і вирішив її застрелити та викинути. Я так зрозумів, що прокурор сказав, що їм казати», – каже Микола Варчук.



Він каже, що люди хочуть писати звернення до Києва, аби заборонити це полювання.



У секторі комунікації Головного правління національної поліції у Волинській області повідомили, що 24 серпня близько 22:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснює постріли по воді зброєю, схожою на рушницю.



На повідомлення виїхала група швидкого реагування, яка встановила особу правопорушника. Ним виявився 35-річний житель Камінь-Каширського району.



Таким чином, правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 174 КУАП (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полиці Камінь-Каширського району сталася стрілянина: один з жителів району замість того, щоб полювати на дичину, стріляв по воді та застрелив рибину. Чоловік це пояснював тим, що риба нібито хвора, тож він вирішив її застрелити та викинути зі ставка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив депутат Полицівської сільської радиЗ його слів, на території села розміщені великі ставки, які були викопані ще за польських часів, потім вони були в колгоспі. Згодом ставки почали заростати, тож зібралася громада з Полиць та частина людей з Камінь-Каширська, знайшли гроші, почистили ставок та зарибили його.«Коли почистили ставок, то дізналися, що ним опікується мисливська спілка УТМР (Українське товариство мисливців та рибалок, – ВН), яка виписує квитки на полювання. Враховуючи те, що ми робили добре діло, то поїхали до керівника цієї мисливської спілки, щоб нам виділили якісь кошти, адже і йому на руку, що ці ставки почищені. Але нам відмовили, сказавши, що грошей нема», – зазначив Микола Варчук.Він каже, що поблизу ставка полювання йде вже третій рік, сюди приїжджають люди з усього району.«Вони приїдуть, нап’ються і починають стріляти. Було таке, що я ловив рибу на сусідньому ставку, то картеч лягала біля мене. А там можуть сидіти діти, яких мисливці не побачать за очеретом», – наголошує місцевий депутат.Щодо стрілянини, то Микола Варчук пригадав, що сталася вона минулої суботи. До нього подзвонили і сказали, що чули поблизу ставка постріли по воді.«Мені сказали, що мисливці кричали «дивись, який кит, то не риба, а дельфіни». Рибалки, які там були, попросили, щоб один з мисливців заспокоївся, але він застрелив 7-кілограмового товстолоба, сказавши, що заплатить за рибу. Їх було в компанії 5-6 людей, він забрав ту рибину і почав втікати. Ми говорили, що нехай він прийде, аби провести з ним профілактичну бесіду, ми навіть не хотіли викликати поліцію, але все ж це довелося зробити», – розповідає депутат.Чоловік каже, що в компанії мисливців був батько прокурора, і він почав ним лякати присутніх людей.«Потім приїхала поліція, склала протокол, відібравши пояснення у нас і в мисливців. Потім вони поїхали розбиратися до того, хто стріляв, то він сказав, що побачив хвору рибу і вирішив її застрелити та викинути. Я так зрозумів, що прокурор сказав, що їм казати», – каже Микола Варчук.Він каже, що люди хочуть писати звернення до Києва, аби заборонити це полювання.У секторі комунікації Головного правління національної поліції у Волинській області повідомили, що 24 серпня близько 22:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснює постріли по воді зброєю, схожою на рушницю.На повідомлення виїхала група швидкого реагування, яка встановила особу правопорушника. Ним виявився 35-річний житель Камінь-Каширського району.Таким чином, правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 174 КУАП (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

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