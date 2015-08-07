Волинські нардепи увійшли до керівного складу комітетів Ради
Сьогодні, 15:47
Під час чергового засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України головуючий, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков зачитав персональний склад керівництва комітетів ВРУ IX скликання. Серед керівного складу комітетів Ради – волиняни.
Про це інформує видання ZIK.
Так, секретарем Комітету з питань фінансів податкової та митної політики може стати Ігор Палиця. Ірина Констанкевич – перший заступник Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Першим заступником Комітету з питань екологічної політики та природокористування може стати Степан Івахів. Ігор Гузь – заступник Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
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Про це інформує видання ZIK.
Так, секретарем Комітету з питань фінансів податкової та митної політики може стати Ігор Палиця. Ірина Констанкевич – перший заступник Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Першим заступником Комітету з питань екологічної політики та природокористування може стати Степан Івахів. Ігор Гузь – заступник Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Повний маразм наступив
Нашого цвіту по всьому світу )))
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