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Волинські нардепи увійшли до керівного складу комітетів Ради

Волинські нардепи увійшли до керівного складу комітетів Ради
Під час чергового засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України головуючий, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков зачитав персональний склад керівництва комітетів ВРУ IX скликання. Серед керівного складу комітетів Ради – волиняни.

Про це інформує видання ZIK.

Так, секретарем Комітету з питань фінансів податкової та митної політики може стати Ігор Палиця. Ірина Констанкевич – перший заступник Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Першим заступником Комітету з питань екологічної політики та природокористування може стати Степан Івахів. Ігор Гузь – заступник Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.







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Теги: депутати, Рада, комітети, волиняни
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Коментарі 2
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