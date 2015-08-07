Волинські нардепи увійшли до керівного складу комітетів Ради

Дмитро Разумков зачитав персональний склад керівництва комітетів ВРУ IX скликання. Серед керівного складу комітетів Ради – волиняни.



Про це інформує видання



Так, секретарем Комітету з питань фінансів податкової та митної політики може стати Ігор Палиця. Ірина Констанкевич – перший заступник Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Першим заступником Комітету з питань екологічної політики та природокористування може стати Степан Івахів. Ігор Гузь – заступник Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.















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