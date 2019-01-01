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«Добровольців не возимо», – водій автобуса «Рожище–Дубище»

«Добровольців не возимо», – водій автобуса «Рожище–Дубище»
Водій автобуса "Рожище–Дубище" відмовився підвезти добровольця російсько-української війни.

Про це повідомив сам доброволець Микола Габдулхаков у Facebook, передає Район. Рожище.

«Добровольців не возимо, бо це «не учасник бойових дій»!! Да, чувак, ти правий! Ми всього лиш учасники війни проти рашки, від якої ти «втомився». Я зустрічав у очах(таких як ти) водіїв, гордість, співчуття, підтримку та просто цікавість. В твоїх же була, скоріше, ненависть до МОЄЇ Країни! Та карма зробить свою справу», – ідеться в його дописі.

До слова, волинянин Микола Габдулхаков на псевдо «Абдулла», який добровільно пішов служити в зону АТО, записав кліп на власну пісню «Наш Бат».

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Теги: водій відмовився, доброволець АТО, Волинь
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