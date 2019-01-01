У луцькій лікарні пацієнткам роблять операції з видалення матки без розрізу живота
Сьогодні, 09:40
У відділенні гінекології Луцької міської клінічної лікарні виконують операції з видалення матки лапароскопічним методом без розрізу живота. Уже 10 пацієнток успішно проліковані таким способом.
Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
"Це, безумовно, великий крок вперед. В першу чергу для пацієнток, які на другу-третю добу, після таких об'ємних втручань, без болю і без величезного шраму-нагадування йдуть додому. При цьому витративши значно меншу суму на медикаменти. Лікарі мають змогу працювати краще та ефективніше, а це приносить моральне задоволення", - розповідає лікар-гінеколог Петро Патій.
Операції з видалення матки без розрізу живота стали можливими завдяки модернізації обладнання та підвищення кваліфікації лікарів, адже така операція високотехнологічна та складна.
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Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
"Це, безумовно, великий крок вперед. В першу чергу для пацієнток, які на другу-третю добу, після таких об'ємних втручань, без болю і без величезного шраму-нагадування йдуть додому. При цьому витративши значно меншу суму на медикаменти. Лікарі мають змогу працювати краще та ефективніше, а це приносить моральне задоволення", - розповідає лікар-гінеколог Петро Патій.
Операції з видалення матки без розрізу живота стали можливими завдяки модернізації обладнання та підвищення кваліфікації лікарів, адже така операція високотехнологічна та складна.
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