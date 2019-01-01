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Поліцейські «на гарячому» спіймали волинянина, який робив наркотики з маку

Поліцейські «на гарячому» спіймали волинянина, який робив наркотики з маку
У Горохівському районі поліцейські вилучили у волинянина мак.

Так, правоохоронці, перевіряючи наркотично залежного жителя селища Мар’янівка, застали його за приготуванням наркотичної речовини з маку, - пише газета Волинь-нова.

Поліцейські вилучили опій і 200 грам подрібненого маковиння.

Зазначається, що 43-річний чоловік розповідав поліцейським, що знайшов головки маку на полі і не зміг просто пройти повз них.

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Теги: наркоман, волинянин
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