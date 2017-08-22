У Рівному на будівництві торгового центру загинув чоловік

У Рівному на будівництві смертельно травмувався чоловік.Повідомлення про нещасний випадок на вулиці В’ячеслава Чорновола до поліції надійшло сьогодні, 29 серпня, близько 14:40, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що на будівництві житлового комплексу стався зсув землі у котловані під комунікації торговельного центру, в якому знаходився працівник.Чоловіка, який ще був живий, колеги дістали з-під землі та викликали швидку медичну допомогу. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи життя 53-річного жителя Рівного врятувати не вдалося.На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.