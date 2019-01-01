У Дрогобичі поховали шістьох загиблих під час обвалу будинку





57-річного Степана Мисіва поховали 29 серпня, - пише



З 44-річною Ольгою Баран попрощаються найближчими днями. Усі восьмеро людей, знайдених рятувальниками під завалами частини будинку на вулиці Грушевського, 101, за даними судмедекспертів, загинули у момент обвалу.



Сьогодні за загиблими провели панахиду, біля обваленого будинку запалили свічки, поклали квіти та ікону, що вціліла в одній із квартир.



Також у Дрогобичі відкрили благодійний рахунок для допомоги потерпілим. З будинку виселили всіх мешканців, оскільки є небезпека для їхнього перебування. Люди скаржаться на погані умови проживання в гуртожитку.



«Ми всім надали тимчасове житло, а хто скаржиться на умови, то запропонуємо інше», – пообіцяв мер Дрогобича Тарас Кучма.



За інформацією прокуратури, сьогодні Дрогобицький суд має обрати запобіжні заходи для двох підозрюваних у службовому недбальстві – головному інженеру і начальнику дільниці по ремонту і обслуговуванню житлового фонду. Їх підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі до трьох років.



Трагедія у Дрогобичі сталась вночі 28 серпня. Внаслідок обвалу будинку загинули 8 мешканців, а 7 зазнали травм. Вони лікуються у Львові та Дрогобичі.



Слідчі розглядають кілька версій причин обвалу будинку: перепланування одного з приміщень, яке використовувалось в комерційних цілях, неналежний стан будівлі. Наразі остаточних висновків експертів немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Дрогобич Львівської області 30 серпня поховали шістьох людей, які з агинули вночі 28 серпня внаслідок обвалу будинку – 64-річну Валентину Джуринську і двох її онуків – 5-річного Давида і 21-річну Анну, також 79-річну Катерину Горняк, 80-річну Євгенію Нищук і 42-річного Валерія Пилипціва, чия дружина була травмована під час обвалу.57-річного Степана Мисіва поховали 29 серпня, - пише Радіо Свобода З 44-річною Ольгою Баран попрощаються найближчими днями. Усі восьмеро людей, знайдених рятувальниками під завалами частини будинку на вулиці Грушевського, 101, за даними судмедекспертів, загинули у момент обвалу.Сьогодні за загиблими провели панахиду, біля обваленого будинку запалили свічки, поклали квіти та ікону, що вціліла в одній із квартир.Також у Дрогобичі відкрили благодійний рахунок для допомоги потерпілим. З будинку виселили всіх мешканців, оскільки є небезпека для їхнього перебування. Люди скаржаться на погані умови проживання в гуртожитку.«Ми всім надали тимчасове житло, а хто скаржиться на умови, то запропонуємо інше», – пообіцяв мер Дрогобича Тарас Кучма.За інформацією прокуратури, сьогодні Дрогобицький суд має обрати запобіжні заходи для двох підозрюваних у службовому недбальстві – головному інженеру і начальнику дільниці по ремонту і обслуговуванню житлового фонду. Їх підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі до трьох років.Трагедія у Дрогобичі сталась вночі 28 серпня. Внаслідок обвалу будинку загинули 8 мешканців, а 7 зазнали травм. Вони лікуються у Львові та Дрогобичі.Слідчі розглядають кілька версій причин обвалу будинку: перепланування одного з приміщень, яке використовувалось в комерційних цілях, неналежний стан будівлі. Наразі остаточних висновків експертів немає.

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