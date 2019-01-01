Будівельне сміття з луцької стоматполіклініки викинули біля дитячого садочка. ФОТО

У Луцьку будівельне сміття зі стоматполіклініки викинули просто на території загального користування.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.Будівельні відходи зі стоматполіклініки скинули на територію загального користування по проспекті Відродження,51, поблизу дитячого садочка, в епіцентрі спального району 33-го кварталу."Зі слів мешканців даного району, засмічення здійснювалося вже тривалий час. Ймовірно, у такий спосіб останні вирішили прикрасити" наше місто до свят. Інспектори департаменту муніципальної варти склали на відповідальну особу протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, а також видали припис на прибирання виявленого сміття та відновлення благоустрою", - йдеться у дописі.