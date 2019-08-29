Голова волинської ОТГ прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі





Про це йдеться в коментарі голові громади, опублікованому на сторінці Литовезької ОТГ у Facebook, - пише Район.Іваничі.





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«29.08.2019 р., в інформаційних мережах області відносно мене була розповсюджена неправдива інформація, нібито мене затримали на хабарі. З цього приводу заявляю, що ніякого хабара я не вимагав і не брав, а проти мене було вчинена провокація.

Фігурантом цієї провокації виявився житель Луцька гр. Огарі Андрій Золтанович, який, на мою думку, діяв у змові з деякими іншими фігурантами цієї провокації та виконував чиєсь замовлення. Свого часу цей громадянин звертався до сільської ради з прохання виділити йому в оренду земельну ділянку для вирощування лохини, саджанці якої він має отримати від сусідів-поляків. Це питання вивчалося земельним відділом сільради, потім розглядалось на земельній комісії і остаточно було винесене на пленарне засідання сесії. Ми підтримали цей проект рішення, керуючись виключно інтересами створення нових робочих місць та надходження коштів до бюджету від орендної плати за землю.



Тим не менше, гр. Огарі А.З. наполягав на зустрічі, а коли я відмовився, то 29.08.2019 р. приїхав до мене в сільраду і попросив спуститись у фойє. З фойє ми зайшли актової зали, де після короткої розмови він щось всунув мені в газети, які я тримав під рукою, і став спішно покидати приміщення.

Мене збентежила така його поведінка, тож я пішов за ним слідом. Однак у фойє мене вже чекав чоловік зі зброєю, який наказав підійняти руки догори. З-під руки випали газети, у яких виявився пакуночок з грішми. Тримаючи мене під дулом пістолета приблизно хвилин 20, чоловік кудись дзвонив і, як виявилось пізніше, викликав працівників правоохоронних органів.

Вважаю, що громадянин Огарі шляхом обману та наклепу на мене спровокував працівників правоохоронних органів до імітації затримання мене як нібито «правопорушника» чи «корупціонера». Хоча прес-служби деяких відомств поспішили потрактувати цей інцидент як чийсь черговий успіх у боротьби з корупцією.

У зв’язку з викладеним, прошу вважати все вище зазначене заявою про провокацію гр. Огарі А.З. щодо вчинення мною корупційного злочину», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, прес-служба поліції Волині повідомила,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Литовезької ОГТ Іван Іванчук запевняє, що ніякого хабара він не вимагав і не брав, а проти нього була вчинена провокація.Про це йдеться в коментарі голові громади, опублікованому на сторінці Литовезької ОТГ у Facebook, - пише Район.Іваничі.«29.08.2019 р., в інформаційних мережах області відносно мене була розповсюджена неправдива інформація, нібито мене затримали на хабарі. З цього приводу заявляю, що ніякого хабара я не вимагав і не брав, а проти мене було вчинена провокація.Фігурантом цієї провокації виявився житель Луцька гр. Огарі Андрій Золтанович, який, на мою думку, діяв у змові з деякими іншими фігурантами цієї провокації та виконував чиєсь замовлення. Свого часу цей громадянин звертався до сільської ради з прохання виділити йому в оренду земельну ділянку для вирощування лохини, саджанці якої він має отримати від сусідів-поляків. Це питання вивчалося земельним відділом сільради, потім розглядалось на земельній комісії і остаточно було винесене на пленарне засідання сесії. Ми підтримали цей проект рішення, керуючись виключно інтересами створення нових робочих місць та надходження коштів до бюджету від орендної плати за землю.Тим не менше, гр. Огарі А.З. наполягав на зустрічі, а коли я відмовився, то 29.08.2019 р. приїхав до мене в сільраду і попросив спуститись у фойє. З фойє ми зайшли актової зали, де після короткої розмови він щось всунув мені в газети, які я тримав під рукою, і став спішно покидати приміщення.Мене збентежила така його поведінка, тож я пішов за ним слідом. Однак у фойє мене вже чекав чоловік зі зброєю, який наказав підійняти руки догори. З-під руки випали газети, у яких виявився пакуночок з грішми. Тримаючи мене під дулом пістолета приблизно хвилин 20, чоловік кудись дзвонив і, як виявилось пізніше, викликав працівників правоохоронних органів.Вважаю, що громадянин Огарі шляхом обману та наклепу на мене спровокував працівників правоохоронних органів до імітації затримання мене як нібито «правопорушника» чи «корупціонера». Хоча прес-служби деяких відомств поспішили потрактувати цей інцидент як чийсь черговий успіх у боротьби з корупцією.У зв’язку з викладеним, прошу вважати все вище зазначене заявою про провокацію гр. Огарі А.З. щодо вчинення мною корупційного злочину», – йдеться у дописі.Нагадаємо, прес-служба поліції Волині повідомила, що голову одного із органів місцевого самоврядування Іваничівського району викрили в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. 500 доларів США.

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