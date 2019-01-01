На Рівненщині троє комунальників отруїлися випарами з каналізації: один чоловік помер
Сьогодні, 12:50
У Рівненському районі небезпечними випарами отруїлися троє працівників, один із яких — помер.
Близько опівдня 30 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Зоря бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть місцевого жителя, іще двох — госпіталізували, - пише ГУНП у Рівненській області.
Правоохоронці встановили, що троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі. Унаслідок отруєння небезпечними випарами життя 37-річного чоловіка врятувати не вдалося, а 32-х та 57-річного жителів Зорі госпіталізували до лікарні.
В рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Близько опівдня 30 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Зоря бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть місцевого жителя, іще двох — госпіталізували, - пише ГУНП у Рівненській області.
Правоохоронці встановили, що троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі. Унаслідок отруєння небезпечними випарами життя 37-річного чоловіка врятувати не вдалося, а 32-х та 57-річного жителів Зорі госпіталізували до лікарні.
В рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині троє комунальників отруїлися випарами з каналізації: один чоловік помер
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Як минув перший день джазового фестивалю у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Зниклий безвісти житель Рівненщини загинув у аварії під Луцьком
Сьогодні, 12:14
На Волині затримали двох злочинців, які перебували в розшуку
Сьогодні, 11:32
Медіа