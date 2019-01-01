На Рівненщині троє комунальників отруїлися випарами з каналізації: один чоловік помер





Близько опівдня 30 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Зоря бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть місцевого жителя, іще двох — госпіталізували, - пише ГУНП у Рівненській області.



Правоохоронці встановили, що троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі. Унаслідок отруєння небезпечними випарами життя 37-річного чоловіка врятувати не вдалося, а 32-х та 57-річного жителів Зорі госпіталізували до лікарні.



В рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події.





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