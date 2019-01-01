Із юристів – у барбери: як волинянка відкрила першу в Ковелі перукарню для чоловіків

Підприємиця Наталія Шевченко відкрила першу і поки єдину в Ковелі перукарню для чоловіків "Fredoom Fashion Studio". Тож жінка розповіла усі тонкощі свої справи.Про це інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.«Цю ідею виношувала давно. Спершу, за пропозицією Ковельського міськрайонного центру зайнятості, пройшла навчання на курсах підприємець-початківець. Усе почалося з орендованого крісла в перукарні, потім це переросло в маленький приватний кабінет. Минулого року на конкурсі “Кращий бізнес-проєкт” моя ідея здобула друге місце. Скажу вам чесно, що я тоді отримала значно більше, ніж гроші, я зробила крок до здійснення своєї мрії», – розповідає пані Наталя.У барбершопі працюють виключно з чоловіками, стежать за останніми трендами, знають про вподобання чоловіків і майстерно втілюють їх забаганки. Хоч барбершоп працює лише місяць, але клієнтів, хоч греблю гати – графік розписаний на декілька днів наперед. У «чоловічому клубі» надають знижки на стрижки для дітей та студентів, є спеціальна пропозиція «Тато-син», безкоштовно стрижуть у день народження.Зараз у підпорядкуванні Наталі Шевченко – чотири барбери та два адміністратори. Майстерно створює імідж ковельських модників і сама підприємиця.До слова, жінка має освіту юриста.«Я показую цим самим приклад. Їздимо на навчання, привозимо досвід, втілюємо його, створюючи стиль та виховуючи серед чоловіків культуру догляду за собою. Ми враховуємо всі побажання клієнтів, але й радимо, як краще. Наприклад, не всім личить борода чи певний тип стрижки. Ми тоді говоримо з клієнтом, приймаємо певне рішення щодо стилю і разом працюємо над втіленням бажань щодо зміни зовнішнього вигляду», – розповідає майстер.У барбершопі є все для зручності клієнтів – навіть розкладне крісло, на якому клієнт може відпочити, поки барбер чаклує над його бородою.«Чоловікам комфортніше почуватися тут, у вузькому товаристві, так само, як і жінкам у виключно жіночих салонах краси», – ділиться спостереженнями власниця салону. Обов’язковий атрибут – символ барбершопу, так званий барберпул. Тоді, коли почала розвиватися культура барберів, майстри-цирюльники не лише стригли, але й проводили мінімальні операції. На вулиці вивішували білі полотенця, як символ стерильності, червоні, які означали кров, і сині – вени. Всі ці рушники крутилися на вітрі, утворюючи своєрідний стовп. Сьогодні цей триколор адаптований під вимоги сучасності і є своєрідною візитівкою барбершопів.«Звичайно, хотілось би розширити мережу. Але це все з часом. Сьогодні ми працюємо в такому складі. Нам приносить радість результат роботи, завантажені клієнтами дні, навіть якщо працювати по десять годин на ногах важко, усвідомлення того, що ця справа має майбутнє», – розповідає пані Наталя.