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Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО

Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами школі у Боратині в 1979 році.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Старенька чеська будівля школи і учні які учились у ній. Ще про ніякі шкільні автобуси, асфальтовані дороги, модний одяг і решту того, що мають наші діти ніхто і не думав, але хорший настрій завше був нами. Ці діти тепер уже дорослі, і можливо себе впізнають на знімках...Учитись ніколи легко не було, тільки чомусь тепер багато негативу, на жаль.." - написав Чухрай.
Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО
Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО
Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО

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Теги: навчання, школа, Боратин, ретрофото
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