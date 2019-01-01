Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:54
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами школі у Боратині в 1979 році.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Старенька чеська будівля школи і учні які учились у ній. Ще про ніякі шкільні автобуси, асфальтовані дороги, модний одяг і решту того, що мають наші діти ніхто і не думав, але хорший настрій завше був нами. Ці діти тепер уже дорослі, і можливо себе впізнають на знімках...Учитись ніколи легко не було, тільки чомусь тепер багато негативу, на жаль.." - написав Чухрай.
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Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Старенька чеська будівля школи і учні які учились у ній. Ще про ніякі шкільні автобуси, асфальтовані дороги, модний одяг і решту того, що мають наші діти ніхто і не думав, але хорший настрій завше був нами. Ці діти тепер уже дорослі, і можливо себе впізнають на знімках...Учитись ніколи легко не було, тільки чомусь тепер багато негативу, на жаль.." - написав Чухрай.
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