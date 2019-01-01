У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО





Про це інформує користувач у соцмережі Instagram, – пише



Автор зазначає, що тягучка утворилася зі Світязя до самого Любомля, зокрема до міжнародної траси «Ковель-Ягодин».



До слова, такий ажіотаж відпочиваючих з такими наслідками состерігається не вперше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі – кілометровий затор, який тягнеться зі сторони села Світязь.Про це інформує користувач у соцмережі Instagram, – пише ВолиньUa Автор зазначає, що тягучка утворилася зі Світязя до самого Любомля, зокрема до міжнародної траси «Ковель-Ягодин».До слова, такий ажіотаж відпочиваючих з такими наслідками состерігається не вперше.

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