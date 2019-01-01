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У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО

У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО
У Любомлі – кілометровий затор, який тягнеться зі сторони села Світязь.

Про це інформує користувач у соцмережі Instagram, – пише ВолиньUa.

Автор зазначає, що тягучка утворилася зі Світязя до самого Любомля, зокрема до міжнародної траси «Ковель-Ягодин».

До слова, такий ажіотаж відпочиваючих з такими наслідками состерігається не вперше.

У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО
У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО

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Теги: затор, Волинь, Ягодин, Любомль
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