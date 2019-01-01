У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО
Сьогодні, 08:55
У Любомлі – кілометровий затор, який тягнеться зі сторони села Світязь.
Про це інформує користувач у соцмережі Instagram, – пише ВолиньUa.
Автор зазначає, що тягучка утворилася зі Світязя до самого Любомля, зокрема до міжнародної траси «Ковель-Ягодин».
До слова, такий ажіотаж відпочиваючих з такими наслідками состерігається не вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує користувач у соцмережі Instagram, – пише ВолиньUa.
Автор зазначає, що тягучка утворилася зі Світязя до самого Любомля, зокрема до міжнародної траси «Ковель-Ягодин».
До слова, такий ажіотаж відпочиваючих з такими наслідками состерігається не вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:00
У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО
Сьогодні, 08:55
Лучанка пройшла відбір до популярного модельного шоу
Сьогодні, 08:39
Волинянин взяв «бронзу» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO
Сьогодні, 08:13
У Рівному локомотив збив неповнолітнього мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 07:37
Медіа