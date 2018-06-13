Розповіли, скільки за літо зібрали грошей на екологічних постах Шацького нацпарку





Про інформує пресслужба Шацького національного природного парку.



Зазначають, що за літній відпочинковий період територію парку відвідало близько 150 тисяч туристів.



Так, впродовж літнього відпочинкового періоду на території парку функціонували два екологічні пости: «Венське» та «Медик», на яких згідно ст. 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд» була встановлена плата за відвідування території парку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На екологічних постах Шацького нацпарку з 4 червня по 2 вересня зібрали 838 755 гривень.Про інформує пресслужба Шацького національного природного парку.Зазначають, що за літній відпочинковий період територію парку відвідало близько 150 тисяч туристів.Так, впродовж літнього відпочинкового періоду на території парку функціонували два екологічні пости: «Венське» та «Медик», на яких згідно ст. 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд» була встановлена плата за відвідування території парку.

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