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Розповіли, скільки за літо зібрали грошей на екологічних постах Шацького нацпарку

Розповіли, скільки за літо зібрали грошей на екологічних постах Шацького нацпарку
На екологічних постах Шацького нацпарку з 4 червня по 2 вересня зібрали 838 755 гривень.

Про інформує пресслужба Шацького національного природного парку.

Зазначають, що за літній відпочинковий період територію парку відвідало близько 150 тисяч туристів.

Так, впродовж літнього відпочинкового періоду на території парку функціонували два екологічні пости: «Венське» та «Медик», на яких згідно ст. 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд» була встановлена плата за відвідування території парку.


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Теги: гроші, Шацький нацпарк
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