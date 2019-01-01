У Православній церкві України розповіли, чи можна вінчатись у високосний рік
Сьогодні, 09:28
У ПЦУ розвінчали популярний міф про неможливість вінчання у високосному році.
Про це повідомили на сторінці пресслужби релігійної організації у Facebook.
Зазначають, що парафіяни часом ставлять запитання про те, що у високосному році нібито не можна вінчатись.
«Це міф, неправда. Ніяких заборон на вінчання у наступному році через його «високосність» немає!
Так, 2020 рік через певні закони фізики і астрономії буде мати на один календарний день більше, аніж три попередні роки, і тому його називають високосним. Проте, до Таїнства шлюбу, до церковних канонів і віри загалом ця календарна особливість не має жодного стосунку. Відтак, наділяти високосний рік якимись «містичними, чарівними» властивостями – це марновірство, і ті, хто вважає такий рік «невдалим» для будь-яких справ і починань, у тому числі, для укладання шлюбу, – дуже помиляються», – зазначили у повідомленні.
Підкреслили, що жодних заборон на вінчання у 2020-му церква не накладає і вінчання звершуватимуться у звичайному порядку, за винятком періоду постів та днів, коли вінчання не звершуються.
«Сімейне щастя не залежить від нумерації року, назви місяця чи дати укладання шлюбу. Воно залежить від любові, віри, поваги і терпіння подружжя. Тож, одружуйтеся на здоров’я і не відкладайте свого щастя через забобони», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці пресслужби релігійної організації у Facebook.
Зазначають, що парафіяни часом ставлять запитання про те, що у високосному році нібито не можна вінчатись.
«Це міф, неправда. Ніяких заборон на вінчання у наступному році через його «високосність» немає!
Так, 2020 рік через певні закони фізики і астрономії буде мати на один календарний день більше, аніж три попередні роки, і тому його називають високосним. Проте, до Таїнства шлюбу, до церковних канонів і віри загалом ця календарна особливість не має жодного стосунку. Відтак, наділяти високосний рік якимись «містичними, чарівними» властивостями – це марновірство, і ті, хто вважає такий рік «невдалим» для будь-яких справ і починань, у тому числі, для укладання шлюбу, – дуже помиляються», – зазначили у повідомленні.
Підкреслили, що жодних заборон на вінчання у 2020-му церква не накладає і вінчання звершуватимуться у звичайному порядку, за винятком періоду постів та днів, коли вінчання не звершуються.
«Сімейне щастя не залежить від нумерації року, назви місяця чи дати укладання шлюбу. Воно залежить від любові, віри, поваги і терпіння подружжя. Тож, одружуйтеся на здоров’я і не відкладайте свого щастя через забобони», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Все в руках Аллаха!
Останні новини
Мер Володимира спростував інформацію щодо нового претендента на посаду секретаря міськради
Сьогодні, 10:01
Волинського посадовця після судових баталій поновили на роботі
Сьогодні, 09:36
У Православній церкві України розповіли, чи можна вінчатись у високосний рік
Сьогодні, 09:28
3 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони
Сьогодні, 09:10
Медіа