У Православній церкві України розповіли, чи можна вінчатись у високосний рік

У ПЦУ розвінчали популярний міф про неможливість вінчання у високосному році.Про це повідомили на сторінці пресслужби релігійної організації у Facebook.Зазначають, що парафіяни часом ставлять запитання про те, що у високосному році нібито не можна вінчатись.«Це міф, неправда. Ніяких заборон на вінчання у наступному році через його «високосність» немає!Так, 2020 рік через певні закони фізики і астрономії буде мати на один календарний день більше, аніж три попередні роки, і тому його називають високосним. Проте, до Таїнства шлюбу, до церковних канонів і віри загалом ця календарна особливість не має жодного стосунку. Відтак, наділяти високосний рік якимись «містичними, чарівними» властивостями – це марновірство, і ті, хто вважає такий рік «невдалим» для будь-яких справ і починань, у тому числі, для укладання шлюбу, – дуже помиляються», – зазначили у повідомленні.Підкреслили, що жодних заборон на вінчання у 2020-му церква не накладає і вінчання звершуватимуться у звичайному порядку, за винятком періоду постів та днів, коли вінчання не звершуються.«Сімейне щастя не залежить від нумерації року, назви місяця чи дати укладання шлюбу. Воно залежить від любові, віри, поваги і терпіння подружжя. Тож, одружуйтеся на здоров’я і не відкладайте свого щастя через забобони», – йдеться у дописі.