На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У Володимирі-Волинськму на вулиці Луцькій легковик Mazda збив два стовпа.
Про це пише БУГ.
Аварія сталась 3 вересня, о 07:30.
ДТП трапилося біля АЗС «Укр-Петроль». Відомо, що в автомобілі перебувало двоє чоловіків. Їх з місця події забрали з травмами до лікарні.
Як повідомили у поліції, водій транспортного засобу не впорався з керуванням.
Близько 09:30 дві опори – металева й бетонна - ще висіли на електрокабелях.
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Про це пише БУГ.
Аварія сталась 3 вересня, о 07:30.
ДТП трапилося біля АЗС «Укр-Петроль». Відомо, що в автомобілі перебувало двоє чоловіків. Їх з місця події забрали з травмами до лікарні.
Як повідомили у поліції, водій транспортного засобу не впорався з керуванням.
Близько 09:30 дві опори – металева й бетонна - ще висіли на електрокабелях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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