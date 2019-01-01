На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО





Про це пише



Аварія сталась 3 вересня, о 07:30.



ДТП трапилося біля АЗС «Укр-Петроль». Відомо, що в автомобілі перебувало двоє чоловіків. Їх з місця події забрали з травмами до лікарні.



Як повідомили у поліції, водій транспортного засобу не впорався з керуванням.



Близько 09:30 дві опори – металева й бетонна - ще висіли на електрокабелях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинськму на вулиці Луцькій легковик Mazda збив два стовпа.Про це пише БУГ Аварія сталась 3 вересня, о 07:30.ДТП трапилося біля АЗС «Укр-Петроль». Відомо, що в автомобілі перебувало двоє чоловіків. Їх з місця події забрали з травмами до лікарні.Як повідомили у поліції, водій транспортного засобу не впорався з керуванням.Близько 09:30 дві опори – металева й бетонна - ще висіли на електрокабелях.

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