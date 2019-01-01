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На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО

На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
У Володимирі-Волинськму на вулиці Луцькій легковик Mazda збив два стовпа.

Про це пише БУГ.

Аварія сталась 3 вересня, о 07:30.

ДТП трапилося біля АЗС «Укр-Петроль». Відомо, що в автомобілі перебувало двоє чоловіків. Їх з місця події забрали з травмами до лікарні.

Як повідомили у поліції, водій транспортного засобу не впорався з керуванням.

Близько 09:30 дві опори – металева й бетонна - ще висіли на електрокабелях.

На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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