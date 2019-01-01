У Луцьку через змагання перекриють центр міста
Сьогодні, 13:53
У Луцьку через проведення півмарафону та чемпіонату з бігу перекриють деякі вулиці.
Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт.
Зазначають, що 8 вересня з 07:30 до 14:00 відбудуться бігове змагання «ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН 2019» та відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе за таким маршрутом:
пр-т Волі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – вул. Братковського – вул. Плитниця – вул. Замкова – вул. Глушець – Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки – вул. Глушець – пр-т Волі – вул. Задворецька – вул. Клима Савура – вул. Івана Огієнка – вул. Шопена – пр-т Волі – вул. Паркова.
Під час змагань тимчасово перекриють вище зазначені вулиці.
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Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт.
Зазначають, що 8 вересня з 07:30 до 14:00 відбудуться бігове змагання «ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН 2019» та відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе за таким маршрутом:
пр-т Волі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – вул. Братковського – вул. Плитниця – вул. Замкова – вул. Глушець – Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки – вул. Глушець – пр-т Волі – вул. Задворецька – вул. Клима Савура – вул. Івана Огієнка – вул. Шопена – пр-т Волі – вул. Паркова.
Під час змагань тимчасово перекриють вище зазначені вулиці.
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