вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через змагання перекриють центр міста

У Луцьку через змагання перекриють центр міста
У Луцьку через проведення півмарафону та чемпіонату з бігу перекриють деякі вулиці.

Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт.

Зазначають, що 8 вересня з 07:30 до 14:00 відбудуться бігове змагання «ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН 2019» та відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе за таким маршрутом:

пр-т Волі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – вул. Братковського – вул. Плитниця – вул. Замкова – вул. Глушець – Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки – вул. Глушець – пр-т Волі – вул. Задворецька – вул. Клима Савура – вул. Івана Огієнка – вул. Шопена – пр-т Волі – вул. Паркова.

Під час змагань тимчасово перекриють вище зазначені вулиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, перекриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через змагання перекриють центр міста
Сьогодні, 13:53
«Це законопроект, яким я пишаюсь», – Петро Порошенко про зняття депутатської недоторканності
Сьогодні, 13:39
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:36
На Волині у деяких селах два дні не буде світла
Сьогодні, 13:26
Пограбували магазин та побили продавчиню: на Волині затримали одного із злодіїв
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
30 серпень, 17:15
День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух
23 серпень, 15:21
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
20 серпень, 15:56
Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух
05 серпень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через змагання перекриють центр міста
Сьогодні, 13:53
 0
«Це законопроект, яким я пишаюсь», – Петро Порошенко про зняття депутатської недоторканності
Сьогодні, 13:39
 0
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:36
 0
На Волині у деяких селах два дні не буде світла
Сьогодні, 13:26
 0
Пограбували магазин та побили продавчиню: на Волині затримали одного із злодіїв
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿