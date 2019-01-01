Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимне, вул.: Молодіжна, 10-34
2. 09:00 - 17:00
с. Заріччя, вул.: Озерна, 2-24, 1-19
Горохівський район
1. с.Охлопів
09:00-17:00
Квасівська сільська рада-Клуб
ФОП Янюк В.І.-Склад
с. Охлопів:
вул. Нижня Моловиця
вул. Верхня Моловиця,
вул. Сілецька
вул. Шевченка
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-46-03 від ЛР-99 до ЛР-16 для чистки траси 9.30-17.00 с.Колона
2 ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-144 чистка траси 9.30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького 36-89
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-352 09:30 – 16:00 с. Підбороччя, вул. Черченська, вул. Красна, вул. Молодіжна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-255 09:30 – 16:00 м. Камінь – Каширський, вул. С.Мельника, пров. Миру.
3. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-117 11:00 – 13:00 с. Личини, вул. Лісова, вул. Незалежності.
4. ПЛ-0,4кВ Л-87-03 (ТП-65, 66, 217, 50,337, 59, 311, 222, 227, 61, 356, 258, 62, 64, 67, 63, 240, 396) 10:00 – 16:30 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,
с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).
с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)
с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.
с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10 кВ Л 40-01 10:00-12:00
ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
ФОП Прендецький Микола Казимірович
КТП-271с. Гор'янівка
ТзОВ "Край"
КТП-272с.Залісоче
ТзОВ `Олицький агробуд`
КТП-275с. Залісоче
КТП-277с. Залісоче
КТП-299 с. Гор'янівка
Сільська рада с.Дідичи
ДП "Рибгосп" "Цумань"
Свято-Стрітенська громада УПЦ
КТП-339 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Сільська рада с.Дідичи
ФОП Збирун Олександр Іонікійович
КТП-412 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
СФГ "Залісоче" ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
вул. Козацька
вул. Партизанська
КТП-271с. Гор'янівка
КТП-272 с.Залісоче
КТП-275с. Залісоче
вул. Пушкіна вул. Гагаріна
вул. 9 травня, вул. Набережна
КТП-277с. Залісоче
вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічуріна
вул. Дворецька
КТП-299 с. Гор'янівка
вул. Партизанська
вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. Луцька
КТП-339 с. Залісоче
с. Залісоче
КТП-412 с. Залісоче
вул. Луцька,
3
ПЛ-10 кВ Л 40-03 12:00-14:00
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-192 с. Дідичі
КТП-193 с. Дідичі
КТП-210 с.Дерно
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
ТзОВ "Астеліт"
ЗТП-237 с.Дерно
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ЗТП-240 с.Дерно
ТзОВ "Компанія Західліспром"
СГВК `Маяк`
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
КТП-241 с. Дерно
Церква
КТП-243 с. Хром'яків
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ЗТП-251 с.Дідичі
ТзОВ `Олицьке РТП`
КТП-252 с. Дідичі
КТП-257
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-306 с.Дерно
ФОП Марчук Микола Васильович
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-317 с. Дерно
КТП-320 с.Дерно
ТзОВ фірма " НПП Каскад"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-394 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-438с. Хром'яків
КТП-507 с. Дідичі
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
КТП-520 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
КТП-192 с. Дідичі
вул. Партизанська
вул. Польова
вул. Першотравнева,
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки
вул. Чехова
вул. Миру вул. Польова
КТП-210 с.Дерно
ЗТП-237 с.Дерно
ЗТП-240 с.Дерно
КТП-241 с. Дерно
вул. Польова, вул. Першотравнева,
КТП-243 с. Хром'яків
вул. Хліборобська,
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
ЗТП-251 с.Дідичі
КТП-252 с. Дідичі
вул. Незалежності вул. Миру,
КТП-257
вул. Миру вул. Колгоспна
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Шкільна вул. П.Мирного вул. Садова
КТП-306 с.Дерно
ЗТП-315 смт. Олика
КТП-317 с. Дерно
вул. Першотравнева вул. Ставківська
КТП-320 с.Дерно
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського вул. Ватутіна
вул. Руденка
КТП-335 смт. Олика
вул. Винниченка вул. Шевченка, вул. Власова
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака вул. Незалежності, вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги вул. Ковпака
КТП-394 с. Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-438 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Садова,
КТП-507 с. Дідичі
вул. Козацька вул. Робітнича вул. Молодіжна,
КТП-520 с. Дідичі
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1.13:30-17:00 П-ць Розумовський, Бойлерна ввід №1
Кафе-бар «Аверс», Церква,
Торговий павыльйон,
Магазин «Славутич»
Банк «Укрпромбанк»
Теплотехніка
Державна служба охорони праці ввід №1
Дитячий садок №10 ввід №1 вул. Воїнів Інтернаціоналістів 6 ввід №1
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №1, щит №2
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 2 ввід №1
вул. Соборності 26 ввід №1
вул. Соборності 24а ввід №1
Луцький район
1.
КТП-427 9:00 – 17:00 ФОП Дармовис с. Городище, вул. Шкільна, Центральна
2 ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-59 9:00 – 17:00 ВУЖКГ Липини, ФОП Зелінський, ФОП Філіппов, ФОП Шумилко, ФОП Бортник, ФОП Воєводіна с. Липини, вул. Перемоги, Шевченка, Івасюка, Зелена, Франка, Хмельницького
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-50 9:00 – 17:00 с.Вишнів вул Жовтнева, Набережна, Володимирська
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3
КТП - 62 09:00-17:00
с. Благодатне
вул. Франка, 45-67, 48-72
вул. Зелена
вул.Грушевського, 40
вул.Перемоги, 42
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2
ТП - 14
09:00-17:00
УЖК №2
м-н “Для Вас”
Приват Банк, філ..№7
аптека“Вестфарм”
Управління економічної політики
м.Нововолинськ
пр. Перемоги, 30-34
вул.Соборна, 9-19
Провулок ІІІ
3. Тр-р
ТП-16
09:00-17:00
Автостоянка
ВУКГ Гаражі м.Нововолинськ
вул.Куліша
вул.Шкільна
вул.Сірка
вул.Дорошенка, 55-57
вул.Володимирська
вул.Хвильового
вул.Героїв АТО, 20-30
вул.Сонячна, 7-13
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Брідки
вул Ветеранів, Мирна, Польова Меліоративна
2. 10:00-16:00
с. Стара Гута
вул Зелена, Поліська, Л.Українки
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимне, вул.: Молодіжна, 10-34
2. 09:00 - 17:00
с. Заріччя, вул.: Озерна, 2-24, 1-19
Горохівський район
1. с.Охлопів
09:00-17:00
Квасівська сільська рада-Клуб
ФОП Янюк В.І.-Склад
с. Охлопів:
вул. Нижня Моловиця
вул. Верхня Моловиця,
вул. Сілецька
вул. Шевченка
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-46-03 від ЛР-99 до ЛР-16 для чистки траси 9.30-17.00 с.Колона
2 ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-144 чистка траси 9.30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького 36-89
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-352 09:30 – 16:00 с. Підбороччя, вул. Черченська, вул. Красна, вул. Молодіжна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-255 09:30 – 16:00 м. Камінь – Каширський, вул. С.Мельника, пров. Миру.
3. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-117 11:00 – 13:00 с. Личини, вул. Лісова, вул. Незалежності.
4. ПЛ-0,4кВ Л-87-03 (ТП-65, 66, 217, 50,337, 59, 311, 222, 227, 61, 356, 258, 62, 64, 67, 63, 240, 396) 10:00 – 16:30 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,
с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).
с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)
с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.
с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10 кВ Л 40-01 10:00-12:00
ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
ФОП Прендецький Микола Казимірович
КТП-271с. Гор'янівка
ТзОВ "Край"
КТП-272с.Залісоче
ТзОВ `Олицький агробуд`
КТП-275с. Залісоче
КТП-277с. Залісоче
КТП-299 с. Гор'янівка
Сільська рада с.Дідичи
ДП "Рибгосп" "Цумань"
Свято-Стрітенська громада УПЦ
КТП-339 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Сільська рада с.Дідичи
ФОП Збирун Олександр Іонікійович
КТП-412 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
СФГ "Залісоче" ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
вул. Козацька
вул. Партизанська
КТП-271с. Гор'янівка
КТП-272 с.Залісоче
КТП-275с. Залісоче
вул. Пушкіна вул. Гагаріна
вул. 9 травня, вул. Набережна
КТП-277с. Залісоче
вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічуріна
вул. Дворецька
КТП-299 с. Гор'янівка
вул. Партизанська
вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. Луцька
КТП-339 с. Залісоче
с. Залісоче
КТП-412 с. Залісоче
вул. Луцька,
3
ПЛ-10 кВ Л 40-03 12:00-14:00
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-192 с. Дідичі
КТП-193 с. Дідичі
КТП-210 с.Дерно
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
ТзОВ "Астеліт"
ЗТП-237 с.Дерно
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ЗТП-240 с.Дерно
ТзОВ "Компанія Західліспром"
СГВК `Маяк`
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
КТП-241 с. Дерно
Церква
КТП-243 с. Хром'яків
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ЗТП-251 с.Дідичі
ТзОВ `Олицьке РТП`
КТП-252 с. Дідичі
КТП-257
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-306 с.Дерно
ФОП Марчук Микола Васильович
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-317 с. Дерно
КТП-320 с.Дерно
ТзОВ фірма " НПП Каскад"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-394 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-438с. Хром'яків
КТП-507 с. Дідичі
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
КТП-520 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
КТП-192 с. Дідичі
вул. Партизанська
вул. Польова
вул. Першотравнева,
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки
вул. Чехова
вул. Миру вул. Польова
КТП-210 с.Дерно
ЗТП-237 с.Дерно
ЗТП-240 с.Дерно
КТП-241 с. Дерно
вул. Польова, вул. Першотравнева,
КТП-243 с. Хром'яків
вул. Хліборобська,
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
ЗТП-251 с.Дідичі
КТП-252 с. Дідичі
вул. Незалежності вул. Миру,
КТП-257
вул. Миру вул. Колгоспна
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Шкільна вул. П.Мирного вул. Садова
КТП-306 с.Дерно
ЗТП-315 смт. Олика
КТП-317 с. Дерно
вул. Першотравнева вул. Ставківська
КТП-320 с.Дерно
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського вул. Ватутіна
вул. Руденка
КТП-335 смт. Олика
вул. Винниченка вул. Шевченка, вул. Власова
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака вул. Незалежності, вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги вул. Ковпака
КТП-394 с. Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-438 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Садова,
КТП-507 с. Дідичі
вул. Козацька вул. Робітнича вул. Молодіжна,
КТП-520 с. Дідичі
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1.13:30-17:00 П-ць Розумовський, Бойлерна ввід №1
Кафе-бар «Аверс», Церква,
Торговий павыльйон,
Магазин «Славутич»
Банк «Укрпромбанк»
Теплотехніка
Державна служба охорони праці ввід №1
Дитячий садок №10 ввід №1 вул. Воїнів Інтернаціоналістів 6 ввід №1
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №1, щит №2
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 2 ввід №1
вул. Соборності 26 ввід №1
вул. Соборності 24а ввід №1
Луцький район
1.
КТП-427 9:00 – 17:00 ФОП Дармовис с. Городище, вул. Шкільна, Центральна
2 ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-59 9:00 – 17:00 ВУЖКГ Липини, ФОП Зелінський, ФОП Філіппов, ФОП Шумилко, ФОП Бортник, ФОП Воєводіна с. Липини, вул. Перемоги, Шевченка, Івасюка, Зелена, Франка, Хмельницького
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-50 9:00 – 17:00 с.Вишнів вул Жовтнева, Набережна, Володимирська
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3
КТП - 62 09:00-17:00
с. Благодатне
вул. Франка, 45-67, 48-72
вул. Зелена
вул.Грушевського, 40
вул.Перемоги, 42
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2
ТП - 14
09:00-17:00
УЖК №2
м-н “Для Вас”
Приват Банк, філ..№7
аптека“Вестфарм”
Управління економічної політики
м.Нововолинськ
пр. Перемоги, 30-34
вул.Соборна, 9-19
Провулок ІІІ
3. Тр-р
ТП-16
09:00-17:00
Автостоянка
ВУКГ Гаражі м.Нововолинськ
вул.Куліша
вул.Шкільна
вул.Сірка
вул.Дорошенка, 55-57
вул.Володимирська
вул.Хвильового
вул.Героїв АТО, 20-30
вул.Сонячна, 7-13
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Брідки
вул Ветеранів, Мирна, Польова Меліоративна
2. 10:00-16:00
с. Стара Гута
вул Зелена, Поліська, Л.Українки
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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