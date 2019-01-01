Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Зимне, вул.: Молодіжна, 10-342. 09:00 - 17:00с. Заріччя, вул.: Озерна, 2-24, 1-191. с.Охлопів09:00-17:00Квасівська сільська рада-КлубФОП Янюк В.І.-Складс. Охлопів:вул. Нижня Моловицявул. Верхня Моловиця,вул. Сілецькавул. Шевченка1 ПЛ-10кв Л-46-03 від ЛР-99 до ЛР-16 для чистки траси 9.30-17.00 с.Колона2 ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-144 чистка траси 9.30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького 36-891. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-352 09:30 – 16:00 с. Підбороччя, вул. Черченська, вул. Красна, вул. Молодіжна.2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-255 09:30 – 16:00 м. Камінь – Каширський, вул. С.Мельника, пров. Миру.3. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-117 11:00 – 13:00 с. Личини, вул. Лісова, вул. Незалежності.4. ПЛ-0,4кВ Л-87-03 (ТП-65, 66, 217, 50,337, 59, 311, 222, 227, 61, 356, 258, 62, 64, 67, 63, 240, 396) 10:00 – 16:30 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-10 кВ Л 40-01 10:00-12:00ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкаФОП Прендецький Микола КазиміровичКТП-271с. Гор'янівкаТзОВ "Край"КТП-272с.ЗалісочеТзОВ `Олицький агробуд`КТП-275с. ЗалісочеКТП-277с. ЗалісочеКТП-299 с. Гор'янівкаСільська рада с.ДідичиДП "Рибгосп" "Цумань"Свято-Стрітенська громада УПЦКТП-339 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСільська рада с.ДідичиФОП Збирун Олександр ІонікійовичКТП-412 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСФГ "Залісоче" ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкавул. Козацькавул. ПартизанськаКТП-271с. Гор'янівкаКТП-272 с.ЗалісочеКТП-275с. Залісочевул. Пушкіна вул. Гагарінавул. 9 травня, вул. НабережнаКТП-277с. Залісочевул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічурінавул. ДворецькаКТП-299 с. Гор'янівкавул. Партизанськавул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. ЛуцькаКТП-339 с. Залісочес. ЗалісочеКТП-412 с. Залісочевул. Луцька,ПЛ-10 кВ Л 40-03 12:00-14:00ПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-26 с. ДідичіТзОВ "Мир"КТП-192 с. ДідичіКТП-193 с. ДідичіКТП-210 с.ДерноПАТ"Гнідавський цукровий завод"ТзОВ "Астеліт"ЗТП-237 с.ДерноТзОВ "Волинь-зерно-продукт"ЗТП-240 с.ДерноТзОВ "Компанія Західліспром"СГВК `Маяк`ФОП Юскевич-Красковський Олег ЮрійовичКТП-241 с. ДерноЦеркваКТП-243 с. Хром'яківКТП-244 с. Дідичівул. Лісова,КТП-250 с.ДідичіЗТП-251 с.ДідичіТзОВ `Олицьке РТП`КТП-252 с. ДідичіКТП-257КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с.ДідичіФОП Романюк Марія ДмитрівнаУДППЗ "Укрпошта"ЗТП-298 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-306 с.ДерноФОП Марчук Микола ВасильовичЗТП-315 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-317 с. ДерноКТП-320 с.ДерноТзОВ фірма " НПП Каскад"ПзІІ"Лукойл-Україна"ФОП Фень Віктор ТалимоновичКТП-334 смт. ОликаКТП-335 смт. ОликаОлицьке споживче товариствогромада ЄХБ ОликаФОП Романов Михайло СергійовТкаченко Інна АнатоліївнаКТП-353 с. ДідичіКТП-394 с. ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-410 с.ДідичіТзОВ "Мир"КТП-438с. Хром'яківКТП-507 с. ДідичіФОП Петровчук Валентина МиронівнаПП "Агрозапчастини"КТП-520 с. ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-26 с. ДідичіКТП-192 с. Дідичівул. Партизанськавул. Польовавул. Першотравнева,КТП-193 с. Дідичівул. Л.Українкивул. Чеховавул. Миру вул. ПольоваКТП-210 с.ДерноЗТП-237 с.ДерноЗТП-240 с.ДерноКТП-241 с. Дерновул. Польова, вул. Першотравнева,КТП-243 с. Хром'яківвул. Хліборобська,КТП-244 с. Дідичівул. Лісова,КТП-250 с.ДідичіТзОВ "Мир"ЗТП-251 с.ДідичіКТП-252 с. Дідичівул. Незалежності вул. Миру,КТП-257вул. Миру вул. КолгоспнаЗТП-298 смт. Оликавул. Шкільна вул. П.Мирного вул. СадоваКТП-306 с.ДерноЗТП-315 смт. ОликаКТП-317 с. Дерновул. Першотравнева вул. СтавківськаКТП-320 с.ДерноКТП-334 смт. Оликавул. Грушевського вул. Ватутінавул. РуденкаКТП-335 смт. Оликавул. Винниченка вул. Шевченка, вул. ВласоваКТП-353 с. Дідичівул. Ковпака вул. Незалежності, вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги вул. КовпакаКТП-394 с. ДідичіКТП-410 с.ДідичіКТП-438 с. Хром'яківвул. Хліборобська, вул. Садова,КТП-507 с. Дідичівул. Козацька вул. Робітнича вул. Молодіжна,КТП-520 с. ДідичіВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.13:30-17:00 П-ць Розумовський, Бойлерна ввід №1Кафе-бар «Аверс», Церква,Торговий павыльйон,Магазин «Славутич»Банк «Укрпромбанк»ТеплотехнікаДержавна служба охорони праці ввід №1Дитячий садок №10 ввід №1 вул. Воїнів Інтернаціоналістів 6 ввід №1вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №1, щит №2вул. Воїнів Інтернаціоналістів 2 ввід №1вул. Соборності 26 ввід №1вул. Соборності 24а ввід №11.КТП-427 9:00 – 17:00 ФОП Дармовис с. Городище, вул. Шкільна, Центральна2 ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-59 9:00 – 17:00 ВУЖКГ Липини, ФОП Зелінський, ФОП Філіппов, ФОП Шумилко, ФОП Бортник, ФОП Воєводіна с. Липини, вул. Перемоги, Шевченка, Івасюка, Зелена, Франка, Хмельницького1 КТП-50 9:00 – 17:00 с.Вишнів вул Жовтнева, Набережна, ВолодимирськаВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3КТП - 62 09:00-17:00с. Благодатневул. Франка, 45-67, 48-72вул. Зеленавул.Грушевського, 40вул.Перемоги, 422. ПЛ-0,4 кВ Л-2ТП - 1409:00-17:00УЖК №2м-н “Для Вас”Приват Банк, філ..№7аптека“Вестфарм”Управління економічної політиким.Нововолинськпр. Перемоги, 30-34вул.Соборна, 9-19Провулок ІІІ3. Тр-рТП-1609:00-17:00АвтостоянкаВУКГ Гаражі м.Нововолинськвул.Кулішавул.Шкільнавул.Сіркавул.Дорошенка, 55-57вул.Володимирськавул.Хвильовоговул.Героїв АТО, 20-30вул.Сонячна, 7-13Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,810 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець1. 09:00-16:00с. Брідкивул Ветеранів, Мирна, Польова Меліоративна2. 10:00-16:00с. Стара Гутавул Зелена, Поліська, Л.УкраїнкиВимкнень споживачів не заплановано.