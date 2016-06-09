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Волинянин посеред вулиці вкрав у чоловіка велосипед

Волинянин посеред вулиці вкрав у чоловіка велосипед
Волинянин пограбував вночі чоловіка.

Так, 2 вересня до Ківерцівського відділу поліції звернувся 40-річний житель селища Олика, - пише ГУНП у Волинській області.

Волинянин повідомив, що вночі на вулиці селища його пограбував візуально знайомий чоловік. Правопорушник відібрав у потерпілого велосипед «Україна» та втік з місця пригоди. Сума завданих матеріальних збитків становить 500 грн.

Поліцеські встановили причетність до скоєння злочину 44-річного волинянина, жителя сусіднього села.

Велосипед вилучили та повернуть власнику.

Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.


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Теги: грабіж, велосипед
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