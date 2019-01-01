У волинському селищі будують ратушу. ФОТО
Сьогодні, 08:56
У селищі Цумань Ківерцівського району розширили будівлю селищної ради.
Про це на свой сторінці у Facebook повідомив Юрій Ройко.
Він зазначив, що за рахунок розширення будівлі селищної ради у Цумані розпочне роботу Центр надання адмінпослуг.
«Цілком підтримую селищного голову Анатолія Дорошука - ЦНАП треба будувати однозначно. То чому не підійти до цього творчо?» – йдеться у дописі.
«А така родзинка, як вежа з годинником, суттєво не здорожчує проект, але стане ексклюзивною окрасою центру Цуманської ОТГ», – зазначив Юрій Ройко.
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Про це на свой сторінці у Facebook повідомив Юрій Ройко.
Він зазначив, що за рахунок розширення будівлі селищної ради у Цумані розпочне роботу Центр надання адмінпослуг.
«Цілком підтримую селищного голову Анатолія Дорошука - ЦНАП треба будувати однозначно. То чому не підійти до цього творчо?» – йдеться у дописі.
«А така родзинка, як вежа з годинником, суттєво не здорожчує проект, але стане ексклюзивною окрасою центру Цуманської ОТГ», – зазначив Юрій Ройко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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