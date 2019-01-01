У волинському селищі будують ратушу. ФОТО

У селищі Цумань Ківерцівського району розширили будівлю селищної ради.Про це на свой сторінці у Facebook повідомивВін зазначив, що за рахунок розширення будівлі селищної ради у Цумані розпочне роботу Центр надання адмінпослуг.«Цілком підтримую селищного голову- ЦНАП треба будувати однозначно. То чому не підійти до цього творчо?» – йдеться у дописі.«А така родзинка, як вежа з годинником, суттєво не здорожчує проект, але стане ексклюзивною окрасою центру Цуманської ОТГ», – зазначив Юрій Ройко.