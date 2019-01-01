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У волинському селищі будують ратушу. ФОТО

У волинському селищі будують ратушу. ФОТО
У селищі Цумань Ківерцівського району розширили будівлю селищної ради.

Про це на свой сторінці у Facebook повідомив Юрій Ройко.

Він зазначив, що за рахунок розширення будівлі селищної ради у Цумані розпочне роботу Центр надання адмінпослуг.

«Цілком підтримую селищного голову Анатолія Дорошука - ЦНАП треба будувати однозначно. То чому не підійти до цього творчо?» – йдеться у дописі.

«А така родзинка, як вежа з годинником, суттєво не здорожчує проект, але стане ексклюзивною окрасою центру Цуманської ОТГ», – зазначив Юрій Ройко.

У волинському селищі будують ратушу. ФОТО

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Теги: Цумань, Волинь, ЦНАП
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