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Курс валют у Луцьку на 4 вересня

Курс валют у Луцьку на 4 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.036, а продаж - 25.414.

Євро при купівлі становить - 27.340, продажу - 27.917.

Курс російського рубля: купівля - 0.331, продаж - 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.055, продаж - 6.563.

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Теги: курс валют, Луцьк
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