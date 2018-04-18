Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимне: кіоск вул. Молодіжна с. Зимне, вул.: Молодіжна, 1-41, Прикордонників
2. 09:00 - 17:00
с. Заріччя: магазин, кафе «Вояж» с. Заріччя, вул.: Набережна, 1-15, 2-22, Г.Майдану, 11-37, Стемковського, 1, 4, 6
Горохівський район
1. с.Охлопів
09:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Горохівське МСТ- магазин
Горохівський районний відділ освіти - майстерня школи, Столова
с. Охлопів:
вул. Козацька,
вул. Лісова
вул. Зелена,
вул. Козацька,
вул. Лісова
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с.Колона
2. 9:30 – 16:30
с.Низкиничі вул.Жовтнева 1-21 (непарні)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, Молитовний будинок, Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К., Церква. с. Підбороччя, вул. Центральна.
2. 09:30 – 16:00
м. Камінь – Каширський, вул. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. І.Мазепи, пров. І.Мазепи.
Ківерцівський район
1
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 КТП-19 10:00-12:00 КТП-19с.Жидичин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-19с.Жидичин
вул.Л.Українки вул.17-го Вересня
3 КТП-253 14:00-16:00 КТП-253 с.Жидичин
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
ФОП Бондарук Ірина Миколаївна КТП-253 с.Жидичин
вул.Л.Українки,
вул.1-го Травня
4 ТП-431 14:00-16:00 ТП-431 с.Жидичин
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф. ТП-431 с.Жидичин
вул.17-го Вересня
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №63 9:00-17:00 Церква с. Поповичі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бойлерна ввід №2
Кафе-бар «Аверс»ввід №2, Церква ввід №2
Торговий павыльйон,
Магазин «Славутич» ввід №2
Банк «Укрпромбанк» ввід №2
Теплотехніка, Банзай-сервіс ввід №2
Державна служба охорони праці ввід №2
Дитячий садок №10 ввід №2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів 6 ввід №2
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №2, щит №1
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №2, щит №2
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 2 ввід №2
вул. Соборності 26 ввід №2
вул. Соборності 24а ввід №2
Луцький район
1. 9:30 – 17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група"
ТзОВ "Будсервіс"
ФОП Жигаревич Богдан Олегович
Інвест Сервіс Лімітет
ФОП Драла Оксана Петрівна
Підп-во "Олдем"
АТС, відділення зв’язку, ВУЖКГ с.Липини , школа,
ФОП Верескунова Іванна Олександрівна
ФОП Юзва Володимир Архипович
ФОП Вакуліч, ФОП Мурза, ФОП Курбанова
ТзОВ "Аніс"-ЛТД, ОК "Оселя на Центральній"
ФОП Гнездецький , ФОП Михальчук,
ФОП Даниленко Олена Олексіївна,
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Волинець
ДП"Центр сертифікації та експертизи насіння і сад. матер." Липини, вул. Ветеранів, Шевченка, Колгоспна, Шкільна, Нова, 1 травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
бригада с Рівне
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4
КТП - 62
09:00-17:00 Стоматологічний кабінет
Станція Юнатів
Поліклініка с. Благодатне
вул. Франка, 41-43, 38-46
вул.Грушевського, 1-7,2-12
вул.Перемоги, 6
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6
ТП - 1
.
09:00-17:00
“Південний Експрес”
м-н“Побутова техніка”
м.Нововолинськ
вул. Східна, 44-62, 39-53
вул.Заводська, 30-42, 32-37
Провулок ІІІ
3. Т-1, Т-2
ЦРП-1
09:00-17:00
стадіон “Шахтар”
Палац Культури
ринок“Стадіон”
кафе“Бульвар”
м-н “М`яско”
Оптика
м.Нововолинськ
пр..Дружби
пр. Перемоги, 1
бульвар Шевченка, 2, 4
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-226 10:00-17:00 с Мокре
хутір Кути
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимне: кіоск вул. Молодіжна с. Зимне, вул.: Молодіжна, 1-41, Прикордонників
2. 09:00 - 17:00
с. Заріччя: магазин, кафе «Вояж» с. Заріччя, вул.: Набережна, 1-15, 2-22, Г.Майдану, 11-37, Стемковського, 1, 4, 6
Горохівський район
1. с.Охлопів
09:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Горохівське МСТ- магазин
Горохівський районний відділ освіти - майстерня школи, Столова
с. Охлопів:
вул. Козацька,
вул. Лісова
вул. Зелена,
вул. Козацька,
вул. Лісова
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с.Колона
2. 9:30 – 16:30
с.Низкиничі вул.Жовтнева 1-21 (непарні)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, Молитовний будинок, Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К., Церква. с. Підбороччя, вул. Центральна.
2. 09:30 – 16:00
м. Камінь – Каширський, вул. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. І.Мазепи, пров. І.Мазепи.
Ківерцівський район
1
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 КТП-19 10:00-12:00 КТП-19с.Жидичин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-19с.Жидичин
вул.Л.Українки вул.17-го Вересня
3 КТП-253 14:00-16:00 КТП-253 с.Жидичин
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
ФОП Бондарук Ірина Миколаївна КТП-253 с.Жидичин
вул.Л.Українки,
вул.1-го Травня
4 ТП-431 14:00-16:00 ТП-431 с.Жидичин
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф. ТП-431 с.Жидичин
вул.17-го Вересня
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №63 9:00-17:00 Церква с. Поповичі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Бойлерна ввід №2
Кафе-бар «Аверс»ввід №2, Церква ввід №2
Торговий павыльйон,
Магазин «Славутич» ввід №2
Банк «Укрпромбанк» ввід №2
Теплотехніка, Банзай-сервіс ввід №2
Державна служба охорони праці ввід №2
Дитячий садок №10 ввід №2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів 6 ввід №2
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №2, щит №1
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №2, щит №2
вул. Воїнів Інтернаціоналістів 2 ввід №2
вул. Соборності 26 ввід №2
вул. Соборності 24а ввід №2
Луцький район
1. 9:30 – 17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група"
ТзОВ "Будсервіс"
ФОП Жигаревич Богдан Олегович
Інвест Сервіс Лімітет
ФОП Драла Оксана Петрівна
Підп-во "Олдем"
АТС, відділення зв’язку, ВУЖКГ с.Липини , школа,
ФОП Верескунова Іванна Олександрівна
ФОП Юзва Володимир Архипович
ФОП Вакуліч, ФОП Мурза, ФОП Курбанова
ТзОВ "Аніс"-ЛТД, ОК "Оселя на Центральній"
ФОП Гнездецький , ФОП Михальчук,
ФОП Даниленко Олена Олексіївна,
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Волинець
ДП"Центр сертифікації та експертизи насіння і сад. матер." Липини, вул. Ветеранів, Шевченка, Колгоспна, Шкільна, Нова, 1 травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
бригада с Рівне
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4
КТП - 62
09:00-17:00 Стоматологічний кабінет
Станція Юнатів
Поліклініка с. Благодатне
вул. Франка, 41-43, 38-46
вул.Грушевського, 1-7,2-12
вул.Перемоги, 6
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6
ТП - 1
.
09:00-17:00
“Південний Експрес”
м-н“Побутова техніка”
м.Нововолинськ
вул. Східна, 44-62, 39-53
вул.Заводська, 30-42, 32-37
Провулок ІІІ
3. Т-1, Т-2
ЦРП-1
09:00-17:00
стадіон “Шахтар”
Палац Культури
ринок“Стадіон”
кафе“Бульвар”
м-н “М`яско”
Оптика
м.Нововолинськ
пр..Дружби
пр. Перемоги, 1
бульвар Шевченка, 2, 4
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-226 10:00-17:00 с Мокре
хутір Кути
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська
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