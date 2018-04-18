Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Зимне: кіоск вул. Молодіжна с. Зимне, вул.: Молодіжна, 1-41, Прикордонників2. 09:00 - 17:00с. Заріччя: магазин, кафе «Вояж» с. Заріччя, вул.: Набережна, 1-15, 2-22, Г.Майдану, 11-37, Стемковського, 1, 4, 61. с.Охлопів09:00-17:00КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПГорохівське МСТ- магазинГорохівський районний відділ освіти - майстерня школи, Столовас. Охлопів:вул. Козацька,вул. Лісовавул. Зелена,вул. Козацька,вул. Лісова1. 9:30-17:00с.Колона2. 9:30 – 16:30с.Низкиничі вул.Жовтнева 1-21 (непарні)1. 09:30 – 16:00Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, Молитовний будинок, Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К., Церква. с. Підбороччя, вул. Центральна.2. 09:30 – 16:00м. Камінь – Каширський, вул. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. І.Мазепи, пров. І.Мазепи.8:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 КТП-19 10:00-12:00 КТП-19с.ЖидичинКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-19с.Жидичинвул.Л.Українки вул.17-го Вересня3 КТП-253 14:00-16:00 КТП-253 с.ЖидичинПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГФОП Бондарук Ірина Миколаївна КТП-253 с.Жидичинвул.Л.Українки,вул.1-го Травня4 ТП-431 14:00-16:00 ТП-431 с.ЖидичинФОП Громик Михайло СтепановичФОП Сірук Леонід ПетровичФОП Доманський В.Ф. ТП-431 с.Жидичинвул.17-го Вересня1. ПЛ-0,4кВ від КТП №63 9:00-17:00 Церква с. ПоповичіВимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00Бойлерна ввід №2Кафе-бар «Аверс»ввід №2, Церква ввід №2Торговий павыльйон,Магазин «Славутич» ввід №2Банк «Укрпромбанк» ввід №2Теплотехніка, Банзай-сервіс ввід №2Державна служба охорони праці ввід №2Дитячий садок №10 ввід №2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів 6 ввід №2вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №2, щит №1вул. Воїнів Інтернаціоналістів 4 ввід №2, щит №2вул. Воїнів Інтернаціоналістів 2 ввід №2вул. Соборності 26 ввід №2вул. Соборності 24а ввід №21. 9:30 – 17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група"ТзОВ "Будсервіс"ФОП Жигаревич Богдан ОлеговичІнвест Сервіс ЛімітетФОП Драла Оксана ПетрівнаПідп-во "Олдем"АТС, відділення зв’язку, ВУЖКГ с.Липини , школа,ФОП Верескунова Іванна ОлександрівнаФОП Юзва Володимир АрхиповичФОП Вакуліч, ФОП Мурза, ФОП КурбановаТзОВ "Аніс"-ЛТД, ОК "Оселя на Центральній"ФОП Гнездецький , ФОП Михальчук,ФОП Даниленко Олена Олексіївна,Теремнівське СТ – магазинФОП ВолинецьДП"Центр сертифікації та експертизи насіння і сад. матер." Липини, вул. Ветеранів, Шевченка, Колгоспна, Шкільна, Нова, 1 травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів1.9:00 – 17:00бригада с РівнеВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1. ПЛ-0,4 кВ Л-4КТП - 6209:00-17:00 Стоматологічний кабінетСтанція ЮнатівПоліклініка с. Благодатневул. Франка, 41-43, 38-46вул.Грушевського, 1-7,2-12вул.Перемоги, 62. ПЛ-0,4 кВ Л-6ТП - 109:00-17:00“Південний Експрес”м-н“Побутова техніка”м.Нововолинськвул. Східна, 44-62, 39-53вул.Заводська, 30-42, 32-37Провулок ІІІ3. Т-1, Т-2ЦРП-109:00-17:00стадіон “Шахтар”Палац Культуриринок“Стадіон”кафе“Бульвар”м-н “М`яско”Оптикам.Нововолинськпр..Дружбипр. Перемоги, 1бульвар Шевченка, 2, 4Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,810 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець1 КТП-226 10:00-17:00 с Мокрехутір Кути1 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-1 10:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська