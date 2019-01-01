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На Рівненському військовому полігоні помер 39-річний мобілізований

На Рівненському військовому полігоні помер 39-річний мобілізований
У ніч з неділі на понеділок на Рівненському загальновійськовому полігоні помер 39-річний мобілізований з Черкаської області.

За словами керівника пресцентру оперативного командування «Захід» Анатолія Прошина, коли чоловіку стало погано, йому надали першу медичну допомогу, проте вона не дала позитивних результатів. Медики попередньо встановили, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність, - пише Рівне вечірнє.

Проте остаточна причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи.

Наразі триває службове розслідування, працює військова служба правопорядку спільно з поліцейськими.

Померлий перебував на Рівненському військовому полігоні від 31 серпня.

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Теги: мобілізований, Рівненщина
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